悲劇地說著自己是個無賴入戲地說著自己是個暴龍哥｜林綸詩專欄

撰文： 林綸詩 最後更新日期： 2021-04-29 00:00

鄭中基有趣的地方是，他有很多個階段。記得兩年前去看他的演唱會，很多後生的叫他暴龍哥，對情深唱歌的他好像沒感；當然我們較年老的一批（誤），七八十後由他出道開始聽起的，就完完全全視那次演唱會為真正復出之作。

文： 林綸詩

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對我而言，他是少有人歌合一的明星，明星文本與明星本人大部份重疊。他做過的壞事，好像一早都公諸於世，其實做政治家應該不錯。他的主旋律《無賴》，代言了很多港男的心底話，而他是別無他選的代言人。到成家立室的《三生有幸》及復出時的《廢中》，都是沿著「無賴但感恩」的主題。

鄭中基曾是悲劇人物，某年金像獎他上台致辭，談起自己曾因醉酒鬧事，懲罰自己，禁止自己做最喜歡的事——唱歌。不過悲劇不長，因為演喜劇的成功，反令這幾年更多人會聽他唱歌吧？黃子華常說，做戲才是他的夢想，但做戲不成，改做棟篤笑，反倒幫了他的演戲之路。成功的方程式是條條大路通羅馬，不放棄，但不執著，靈活一點，總有出頭天。他們都是勵志香港人故事。

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上個周末，他完成了香港首次的自駕露天演唱會。在香港夜景之下，看著這個香港傳奇音樂人的後代（爸爸鄭東漢的結他可是連Oasis主音都仰慕的程度啊），唱著《晴天陰天雨天》，背後播著出道時天之驕字目中無人的姿態，播著醉酒鬧事後的手寫道歉信，播著和阿Sa離婚後的記招，到近年氣焰全收，走爸爸路線的他......經過人生的百種天氣，這曲，唱給家人，也唱給樂迷：

晴天 陰天 雨天 你在何地 代表我天氣 煩擾 完美 造夢也都因你 晴天 陰天 雨天 我在何地 亦都會等你 如果不給你嫌棄 才是我運氣

（專欄「歌詞心頭好」每周四刊出。本文不代表藝文格物立場）