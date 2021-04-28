奧斯卡2021最佳實景短片Two Distant Strangers灰爆｜星期三影話

撰文： 森恩 最後更新日期： 2021-04-28 08:00

第93屆奧斯卡頒獎禮前夕，我無意中發現Netflix有一齣半小時電影，看後失眠。翌日奧斯卡，才知道電影原來入圍了「最佳實景短片」，最終奪得此獎。電影名字是《陌路相逢Two Distant Strangers》（台譯《兩個遙遠的陌生人》）。

【奧斯卡2021｜趙婷《浪跡天地 Nomadland》原著揭美國人在國內流亡】

電影說故事的形式一點也不新鮮：死後醒來發現自己原來仍在夢中？在夢裏死去卻在現實裏醒來？原來是重複死亡又無限復活的科幻文青。德國有《疾走羅拉Run Lola Run》（台譯《蘿拉快跑》），美國有《異空戰士Edge of Tomorrow》（台譯《明日邊界》），還有更多，算是玩爛了的Sci-fi兼文藝手段，在商業大片加添些元素，往往又吃得開，反正大家都不會記得，自己曾看過哪齣戲完來如此這般；發現又出現時，總不會介意重複燒一燒腦。

循環不息，雖生猶死，一點也不警世，還會嫌它技窮作狀；換到美國因種族而生的悲劇參照，「問題電影」要揭示的現象與這種橋段佈置竟然出奇地貼切——不斷重複，永不休止。美國太多黑人被白人警察無故槍殺的慘案，電影一句I can’t breath對白正正就是取材自年前全球關注的真實事件。誰會猜想身穿執法者制服的、原是保護市民的人，才是徹頭徹尾的暴力份子？遇事轉身走，執法乘機毆，這群不尊重自己職業的所謂執法者，用盡他們的槍枝與權力，在街頭虐待人，隨意拔槍殺人；一點也不承認自己濫權瀆職，反而向全世界高舉打擊恐怖主義的旗幟，宣揚自己殺人有理。

7月23日，波特蘭馬克哈特斐美國法院，鐵網圍欄上的「I Can’t Breath（Breathe）」字條。（Marcio Jose Sanchez／美聯社）

電影看似結束了，社會問題從未解決。執法權力全落在看似文明的人，用盡文明法規來不文明地殘酷對待不同膚色的人，打完頭一不小心弄死了人就掟人落街，隨意拔槍剝奪人權也未能保障國家安全，發現自己無能，就去欺壓社會本來已無話語權的族群，來展示自己的權力至高無上。灰心與不安在於細碎瑣事竟可由執法者無限放大，無處不在的種族主義侵蝕社會文明。問問自己：為什麼忽然會仇視陌生人？因為膚色？衣飾？行為？看得見的種族主義在電影，看不見的種族主義在你我他之間，注定永不休止。

主角睡醒了，公民覺醒了，想在既有的膚色與理念裏，尋找可改變的部份，結果還是被執法者用各種方式殺害。這是奧斯卡得獎作品，也是殘酷現實寫照。

作者其他文章——