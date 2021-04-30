大國容不下方言？埃塞俄比亞語言瀕臨失傳｜異域旅者｜銀乙專欄

撰文： 銀乙 最後更新日期： 2021-04-30 00:00

2018年，我曾參加一門大學課程，到埃塞俄比亞研究當地語言。埃塞位於非洲東部，鄰近肯亞、吉布提等國，是非洲國土面積第十大、人口第二大國家。埃塞經歷過內戰，政局不穩，我到埃塞時，全國正實施宵禁。

文：銀乙

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埃約布（Eyob）是我們的老師，他是埃塞俄比亞人，在亞的斯亞貝巴大學任教。年輕時，他到國外讀書，發現很多人都對非洲存有偏見和誤解，於是決心學成後回到埃塞，研究非洲問題，讓更多人了解非洲。

我們一行20多人，隨他遊訪不同地區，了解當地語言特色。

埃塞有88種語言，其中兩種已失傳。當地語言種類繁多，即使在同一國家，不同地區的人也可能聽不懂對方的話。課程期間，我們曾到埃塞的泰格瑞州（Tigray），在當地，埃約布老師有時也聽不懂當地人的話，無法當我們翻譯。

為促進交流，增加國民歸屬感，讓國家得到整合和統一，埃塞政府在全國各地推行官方語，阿姆哈拉語（Amharic）是其中一種。阿姆哈拉語是埃塞第二大流行語言，由於首都及首都周邊地區的人都用阿姆哈拉語溝通，所以阿姆哈拉語成了埃塞最重要的官方語，首都政府文件全都用阿姆哈拉語撰寫，有些地區政府會用其他官方語溝通，但當政府人員前往首都，或將文件發往首都，就要用阿姆哈拉語。

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埃約布老師指出，在埃塞，想要當公務員，必須精通阿姆哈拉語。語言的選用，引伸至一種社會觀：懂阿姆哈拉語的，都是文化水平、社會地位較高的人，不懂阿姆哈拉語的，社會生存空間少，難以獲晉升機會。想在埃塞成功，就要懂阿姆哈拉語。

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為適應語言多樣化，一般而言，埃塞的小學會以當地語言授課，中學用阿姆哈拉語，大學則用英文。制度原意是保護本土語言，同時增強學生語言溝通能力，將來獲得更好工作機會，然而，這由此引發一些問題。

埃約布老師指出，在這種教育制度下，學生對各種語言都是略懂皮毛，難以精通，經常出現語碼轉換（Code mixing）情況，即說話時，同時運用多於一種語言表達意思，這類似華人地區常見的中英文夾雜情況。

語言得以流傳，在於説話者能用該語言完整、流暢表達意思，充分掌握語言特色。語碼轉換，允許説話者想不起合適詞匯時，用其他語言的詞匯代替，忽略語言使用規範。長久下來，較常見、簡單的語言佔主導地位，較少用的被忽視，甚至失傳。

埃塞社會對官方語和英文的重視，無疑增加了本土語言失傳風險。

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埃約布老師常向我們表示惋惜，他指出，語言是紀錄歷史和文化的工具，一旦失傳，語言所承載的民族價值觀也隨之消失。無奈現實是殘酷的，汰弱留強，語言互相交替、取代，是文化發展的必然結果。

直至今天，埃塞俄比亞尚存的86種語言中，又有5種瀕臨失傳。

（銀乙專欄「異域旅者」周五刊出，標題由編輯擬寫，原題：「埃塞俄比亞的語言共融」。本文不代表藝文格物立場）