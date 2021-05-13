【人工智能】Google雲端推Woolaroo　用AI協助保育頻危語言

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-05-13 09:16

大家用Google的翻譯時，會發現有極多大家不熟悉的語言可供選擇，但現實中語言種類的多樣性遠超出我們想像，根據聯合國教科文組織（UNESCO）統計，全球有7000多種語言，然而當中約2500種語言瀕危，因為種種原因減少使用，只是過去半世紀就有數百種語言滅絕。

藉由Google Cloud雲端平台運作的開源服務Woolaroo（Google）

為了搶救這些頻危滅絕語言，Google Arts and Culture最近便與昆士蘭的博物館合作，開發了一種名為Woolaroo的開源，基於人工智能的數字語言工具，旨在教授和保護瀕臨滅絕的語言。

該工具使用Google Translate和Cloud Vision構建，藉由Google Cloud雲端平台運作的開源服務Woolaroo，透過Google Cloud Vision API，以機器識別圖像和識別圖像中的瀕危語言，讓更多人能學到這些瀕危語言與發音，以此讓頻危語言提高留存機會。而除了能夠翻譯外，Woolaroo還旨在鼓勵個人和社區貢獻新單詞和錄音，以幫助發音。

Woolaroo支持的語言包括Yugambeh語（在昆士蘭州和新南威爾士州使用的土著語言），使用人口不到1萬人、主要在美國路易斯安那州境內以法語為基礎的Louisiana Creole語，希臘境內的Calabrian Greek語，還有毛利人語、中國廣西佒壯語、復活島上的Vananga rapa nui語等等，軟件已可以將它們翻譯成英語，法語或西班牙語。

目前大家可透過Google藝術與文化 (Google Arts & Culture)服務使用Woolaroo功能，藉此了解更多瀕危語言意思，以及語言背後故事。