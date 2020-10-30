【Google】盤點歷年萬聖節 Google Doodle 設計　遊戲動畫樣樣齊

萬聖節將至，今年的 Google 的萬聖節小遊戲為大家帶來額外驚喜，因為這次正是2016年大受歡迎的魔法小黑貓遊戲續集！

Google 於今年四月底，一連十日於首頁回顧十款 Google Doodle 遊戲，讓人疫情期間在家中解悶，當中就包括2016年萬聖節的魔法貓貓小遊戲。

一直以來，Google Doodle（Doodle 指亂塗亂畫）都會根據不同節慶或偉人紀念日（節日會根據使用者所在地區而定），而在標誌上增添一些詼諧幽默的創意設計，甚至加入動畫或遊戲，每每為全球以億計的使用者帶來驚喜，寓教於樂。

疫情最初在全球蔓延時，Google Doodle 一連兩星期感謝全世界各行各業仍在奮鬥的人們（Google）

早在這公司初創之時，團隊便奠定這個創意設計傳統。據官網公佈，Google 首頁至今已經創作了4000幅以上的 Doodle 圖案。而這次重推的魔法貓貓小遊戲，當中主角黑貓 Momo，便於2016年登上 Doodle 成為當年萬聖節主題。

Doodle 的小遊戲老少咸宜，操作有趣。遊戲玩法雖然簡單，但製作團隊必定交代清楚創作和設計概念。例如這個小貓魔法遊戲的靈感，來自於真實存在的黑貓，牠名為 Momo，為遊戲設計者 Doodler Juliana Chen 所養。遊戲製作團隊一開始是希望做一個貓咪做湯的遊戲，但考慮到煮湯和萬聖節之間的聯繫太抽象，就改成貓抓鬼遊戲了。

遊戲早期構思圖（Google）

在2016年版本，遊戲場計設定在類似哈特波特霍格華滋的學校內捉鬼，今年的續集中大鬼再度回歸，亦入侵了海洋將生物都「鬼化」了，為了萬聖節與全人類的和平，我們的小黑貓將會轉戰海底，繼續捉鬼。

遊戲的玩法很簡單，只要使用滑鼠（電腦版本）或滑動熒幕（手機與平板電腦版本）依序畫出指定的圖案，就能順利用魔法擊敗鬼魂。玩家必須按照敵人頭上顯示的線條依順序描繪，而隨著遊戲難度增加，鬼魂頭上的指定圖案會越來越多，代表玩家的手速要更快了。除了鬼魂上的圖案，頭上有出現愛心圖案的獎勵記得別錯過了。

這次續集延續前作的美術風格，遊戲為人物與背景加上了仿蠟筆筆觸的效果，卻沒有真蠟筆難以駕馭的粗糙感，得以畫出細緻、俐落的線條而不失童趣，同時呈現出手繪動畫的質感。

大家今天只要打開 Google 首頁，點擊萬聖節版圖案（上圖）或搜尋 bar 左方的小圖示（下圖），即可以玩今年新版的遊戲了！

最後也與大家回顧歷年 Google Doodle 中的萬聖節圖案：

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