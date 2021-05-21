正生書院舞台劇：從生活學習改變　青年問題忌以「一個答案」解決

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-05-21 08:00

最近社會就教師的角色和應該教怎麼有熱烈的討論，課堂講書外，教師怎樣以生活影響生命？在這個社會氛圍下看快將重演，有關正生書院的舞台劇《正是這樣生活》更讓人覃思。 或如正生書院校長陳兆焯所言：「生活充滿學習，教學不只是在班房，大家日常的生活才是人生的主菜，教學無法和生活抽離。」 以寄宿模式辦學，師生共同生活來教導曾犯事青年的正生書院，他們的故事搬上舞台將有怎麼啟示？ 文：賴家俊 攝：賴家俊、受訪者提供

位於大嶼山芝麻灣的正生書院，位置上與世隔絕，多年來以教導曾犯事或需戒毒的學生，以寄宿辦學模式師生共同生活學習而廣為香港人認識，可是大家只能聞傳媒報道，而無法到書院一窺究竟。為了讓大眾更認識這所別具教育特色的學校，了解一些在主流教育中迷失的青少年如何重回正軌，2019年iStage獲授權製作第一套有關正生書院的舞台劇《正是這樣生活》，並邀來資深劇場工作者兼明愛華德中書院助理校長（演藝）冼振東飾演「校長」（角色糅合了校監林希聖）一角，因為首演口碑極佳，今年五月載譽重演。

左起：正生書院校長陳兆焯、舞台劇《正是這樣的生活》演員兼明愛華德中書院助理校長（演藝）冼振東。(賴家俊 攝)

讓生活能有更多選擇

「生活教育」是正生的辦學信念，因此「生活」是這次舞台劇主題。

學習改變根本從最日常的生活開始！ 正生書院校長陳兆焯

正生書院校長陳兆焯表示很多人一遇到青少年問題，馬上想到的是用「一個答案」一勞永逸去解決，可是這些方法往往抽離了年青人的生活。很多青年正因生活混亂才會迷失，當生活沒有其他選擇時，他們便選擇離開社群不肯與人溝通，正因此以「生活」作為這次舞台劇的主題。

身兼中學教師的演員之一冼振東也認同「生活」對青少年教育的重要性，多年來信奉「戲劇是生活的預演」，投身戲劇教育工作多年的他與正生理念一拍即合，二話不說兩度答應演出正生的舞台劇。

冼振東指出戲劇多與生活際遇或人生將會面對的問題有關，以這次與一群年青人共同演出為例，戲劇教育邀請年青人進入戲劇，相對傳統面授議題會有更好的效果。「大家自小已接收不少勸導人們遠離毒品的宣傳，大多用一些恐怖的畫面。但青年人為何會吸毒？很多時在他們生活低潮時遇到一些誘惑，感性一刻淩駕他們理性的認識。戲劇正好預演了這個情景，讓他們預演了可能從無經歷過的情景，體會那一刻為何會走錯？」相對於戲劇的生活教育，冼振東認為正生的生活教學，更進一步給予青少年第二人生，重新出發。

師生關係社會熱烈討論

生活教育，師生關係是值得大家思考的問題，這也是近來社會討論的焦點。

冼振東認為「導師」（Facilitator）比「教師」（Teacher）更符合當代教育需要。「教師有高學生一等的含義，與導師相對較平等的含義不同。」他以演劇為例，導師應該帶領學生「Tell a story together」（共同說好故事），透過師生共同參與排練來引導學生，而不是單向的傳授，他反問大家對自己老師最深刻的印象──很多時學生最喜愛老師並不只在他講書一刻，而是掩卷後的閒話家常。各種師生間經歷的瑣事，讓大家感受到老師的以身傳教，甚至影響學生一生。

對於小記問及最近的教育氛圍，未來師生關係走向會如何。冼振東認為可能更多老師選擇退回做「教師」，讓他感到有些難過：「導師很多時引導學生，回饋可能會不如預期；為了安全有些老師可能會選擇做回『教師』，掌控教你怎麼，不和你講怎麼，若果踩界便不敢教你。」

《正是這樣的生活》首演劇照。(受訪者提供)

《正是這樣的生活》首演製作記錄。

如何處理師生關衝突？

受訪當日網上傳流一名學生因為老師阻撓離開課室，而把老師摔倒在地上的短片。以此例為切入點，正生在處理緊張的師生關係時有何心得？

陳兆焯笑言正如電影對白說：「我大聲不代表我沒禮貌！」

「永遠聽人說一代不如一代，因為大家總會認為自己的想法是最好。時代一路變，世代變得愈來愈不同，遇到人與人有不同意見，應回歸溝通為原點，用和平方法處理，大家講自己想法之餘，聽聽他人的觀點。」陳兆焯呼籲大家不要只看一條短片便輕易作判斷，可能影片外有怎麼前因後果？不要只看一個鏡頭角度便當作了解全部，可以多一點角度去看問題。「正如香港司法常說疑點利益歸於被告，大家要珍惜這文化，不要先判斷別人有錯，避免先入為主，不要先標籤某學生怎樣怎樣。」

早前曾公布財困的正生書院，在傳媒報道後獲得廣大市民支持解燃眉之急。疫情下正生學生多了更多外展機會，校方並設了雙文憑制，讓學生在修讀香港課程時，可以網上形式修讀海外中學文憑證書課程，讓學生有更多元學習機會，將來可用Non-Jupas形式報考香港的大學。

我們應讓學生有更多選擇！ 正生書院校長陳兆焯

陳兆焯感謝大家對正生的愛護！

【舞台劇資訊】 《正是這樣的生活》 日期及時間︰ 2021 年 5 月 27，28，29，30 日 晚上 8 時 2021 年 5 月 29，30 日 下午 3 時 地點：西灣河文娛中心劇院 （筲箕灣道111號地下） 票價：$200及$260

【演出地圖】