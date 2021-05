她們無法拜祭長眠異鄉的兒子｜異域旅者｜銀乙專欄

撰文: 銀乙 最後更新日期: 2021-05-14 11:00

戰爭是由貪婪的當權者發起,由勇敢的平民結束。如果只有在衝突中才能成就英雄,那麼我寧願活在一個沒有英雄的世界。

4月25日,是「紐澳軍團日」(Anzac Day),紀念1915年4月25日,第一次世界大戰期間,在土耳其加里波利半島(Gallipoli)發生的戰役中,犧牲的澳洲與紐西蘭士兵。

文:銀乙

我曾在土耳其的恰納卡萊(Canakkale)短暫停留,那是離加里波利半島最近的城市,在恰納卡萊市中心碼頭,遙遠就能看見加里波利半島上關於這場戰爭的紀念碑。

加里波利半島位於土耳其西面,鄰近希臘,當年澳洲與紐西蘭組成「紐澳軍團」,打算攻佔此地,打通沒有冰封的水域,運送物資給俄羅斯軍隊,共同打倒支持德國的鄂圖曼帝國。

1915年4月25日,紐澳軍團在加里波利半島登陸。由於錯估形勢,登陸的船隻散落在不同地方,難以會合。同時,他們以為搶灘登陸的地方是平地,可直接進攻目標,誰知登陸後面對的是一座又一座高山,易守難攻。土耳其軍隊佔盡地理優勢,經歷八個月戰事,紐澳軍團傷亡慘重,不敵土耳其,最終只能撤退。這場戰役,後來被稱為「加里波利之戰」。

紐澳軍團擁有精良軍事裝備,但遇上土耳其士兵頑强抵抗,遲遲不能攻下目標。戰事最激烈時,雙方戰壕相距只有八米,戰火不停,前排士兵倒下,後排士兵趕緊上前頂替。看着前排伙伴上戰場不到三分鐘就死去,後排士兵仍堅守崗位,未曾退縮。

戰事開始前,當時的土耳其指揮官,後來的土耳其國父阿塔圖克(Ataturk)曾對士兵説:「我不是命令你們去打仗,我是命令你們去死。」(I don't order you to fight, I order you to die.)

道出了戰爭的殘酷。土耳其最終贏了「加里波利之戰」,但有五萬六千多名土耳其士兵在戰爭中犧牲,十多萬名士兵受傷。

戰爭過後,土耳其沒有譴責當年的敵人,而是選擇銘記歷史,悼念在戰爭中犧牲的紐澳軍團士兵。在當年紐澳軍團登陸的沙灘,土耳其為犧牲者建墓園、立墓碑。雖然土耳其人主要信奉伊斯蘭教,但仍在每個墓碑放上十字架。每個墓碑上,都寫了犧牲者的名字,以及他們家人留下的話。墓碑面朝大海,面朝那個他們出生、成長,但永遠回不去的故鄉。

在墓園中,阿塔圖克留下這番話:

那些在這片土地犧牲的英雄,請在這個友善的國度安息吧……那些把兒子送到遙遠異鄉的母親,請拭去您的眼淚,您的兒子將安詳地長眠於我們美麗的國土之下。當他們在這片土地獻出自己的生命時,他們也成為了我們的兒子。

當年的的敵人,不過也是戰爭受害者。他們當中,很多是二十出頭的年輕人,也有的到了成家立室的年紀,他們都是別人的兒子、父親、兄弟……一場戰爭,讓他們的命運交集在一起。土耳其沒有忘記他們的犧牲,深刻記下這段人類歷史上的哀痛。

今年因疫情關係,很多人未能如願到加里波利半島,悼念當年戰爭的犧牲者。我的澳洲朋友曼迪,今年一直留在土耳其,希望做點事,減少大家遺憾,於是四月初,她在社交網站Reddit發文,徵詢大家意願,代表網民到加里波利半島悼念戰爭的犧牲者。

日落時分,我和曼迪一起去墓園悼念,看着那些為國捐軀者的墓碑,思考歷史,曼迪身為澳洲人,感受尤為深刻,走着走着,她不禁流下淚來。

「戰爭是由貪婪的當權者發起,由勇敢的平民結束。如果只有在衝突中才能成就英雄,那麼我寧願活在一個沒有英雄的世界。」Reddit上的一位網民說。

願逝去的人安息,世上再無戰爭犧牲者。

作者簡介|銀乙,希望通過文字,分享旅途教給我的那些事,讓更多人看見,世界各地不一樣的人生。

