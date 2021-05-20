《烙印戰士》日本漫畫家三浦建太郎病逝　代表作《王狼傳》成經典

撰文： 小島陸秀夫 最後更新日期： 2021-05-20 12:40

據外媒報導，《烙印戰士》（Berserk）漫畫作者三浦建太郎，於5月6日下午 2:48 死於急性主動脈剝離，終年54歲。漫畫社白泉社於今日（20日）在其官方 Twitter 上報道了這一消息。

白泉社發言表示「我要對三浦先生的繪畫作品表示最大的敬意和謝意，並為他的的靈魂祈禱」，並指「告別儀式是由家人舉行的。」

三浦建太郎代表作之一《烙印戰士》（資料圖片）

《烙印戰士》由1989年連載至今，累積了超過4000萬本漫畫，雖然現時為不定期連載，但仍然非常受歡迎，近年亦有新的動畫版（2016-2017）推出。《烙印戰士》的故事黑暗殘酷，卻非常吸引，加上作畫非常精細，是經典中的經典。

三浦建太郎（資料圖片）

其實近年亦有人討論《烙印戰士》究竟什麼時候才能迎來大結局，尤其是在2019年，三浦健太郎更開始了新連載《天地之間》，就令人更擔心進度。誰不知在漫畫完結前，漫畫家已不幸離世，令人惋惜。。

在此希望他的家人一切安好，他也能安息。

https://Twitter.com/berserk_project/status/745947202204237827