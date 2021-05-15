影島筆記｜劉美兒專欄｜韓劇明星發聲讀書安慰疫中觀眾

撰文： 劉美兒 最後更新日期： 2021-05-15 15:10

韓國演藝人久不久就被問及：「你的『人生之書』是什麼啊」。因為與自己的日常生活有關，所以格外留神。又或他們的閱讀畫面被攝入鏡，很快給廣泛報道，由此直接或曲線地，衍生了另類圖書行銷。

文：劉美兒

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藝人之間，肯定有不少愛書人和優秀寫作人。至於其他，宣傳也好，形象建立也罷，書確實這樣被關注了。韓劇以書貫穿劇情，亦甚常見。許多年前賣到見報的書《愛德華的神奇旅行》(乃至《明心寶鑑》)，因為《來自星星的你》的男女主角讀了。《製作人》相同，試圖以小說《德米安》，折射劇中人物。以書帶領或襯托劇情，根本不難理解。文字容易製造氣氛，如果選對了書，配合到情節，也不致於牽強違和。

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借力宣傳書，有人對這種推銷手法不以為然。對此我沒太大感覺，亦不想有高低之分。反倒想起，韓國熱門入口網站 Naver 近年發展了 Audio Clip 音頻平台，內容算是多樣，從語文學習到生活時事，皆有選擇。我習慣往那裡鑽，看有沒有什麼有趣節目。有聲書需要收費，而各式各樣的節目頻道，許多都是免費的。

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發展潛力大，演藝人的進駐，變得理所當然。最矚目的，想必是去年孔劉開設的頻道《孔劉的 Bedtime Story》，每個晚上播放一段枕邊書，開首讀的是赫曼・赫塞作品。喜歡文學的話，也推薦金泰梨的閱讀頻道，從維吉尼亞‧吳爾芙到歌德都有談到。其他韓國演員如朴海鎮和朴基雄共同主持的頻道，每季邀請不同領域的嘉賓對談，一直在收聽榜名列前茅。

早前平台上有個《明星書房》（스타책방）項目，本意是慈善宣傳，幫助弱勢兒童，有請來演員讀童書：「很久很久以前 ……」。演技的表達，由整個身體變成純粹的聲音，個別演繹得確實好，我細心聽進去了。某回通勤時，在擁擠的公共交通聽到，十五分鐘的安靜，也是好的。

（專欄「影島筆記」每周日刊出，標題由編輯撰寫，原題：你的人生之書。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜劉美兒。曾是記者，目前是書店策劃。白天打工，晚上讀書寫字。文章散見各雜誌報刊。

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