浮世繪大師「葛飾北齋」電影　坎城影帝柳樂優彌、玉木宏主演

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-05-26 17:44

浮世繪是日本著名工藝，當中數最具代表作品，而讓人留下對浮世繪最深劇印象者，肯定是葛飾北齋名作《神奈川沖浪裏》莫屬。葛飾北齋一生傳奇，作品甚至影響近代歐洲畫風的發展，以他一生為藍本的電影《HOKUSAI》將於本月28日在日本上映，由坎城影帝柳樂優彌和日本電影金像獎最佳男主角田中泯，二人分演這位大師一生，電影相信很快有機會與香港觀眾見面。

葛飾北齋（Katsushika Hokusai/1760-1849）是日本江戶時代後期的浮世繪師，日本文化代表人物，一生創作超過3萬幅畫作。他14歲學習雕版印刷，18歲向浮世繪大師勝川春章學畫。1826年，為了配合當時的日本內地旅遊業的發展，也因為個人對富士山的情有獨鍾，北齋以富士山不同角度的樣貌為題材，創作了系列風景畫《富嶽三十六景》，並憑此名聲遠揚，於1867年的巴黎萬國博覽會中展出其系列作品。北齋的繪畫風格對後來的歐洲畫壇影響很大，德加、馬奈、梵古、高更等許多印象派繪畫大師都臨摹過他的作品，據說音樂家德布西也是受到他的《富嶽三十六景：神奈川沖浪裏》影響，才創作出交響曲《大海》。

2008年大英博物館以130萬英磅(約1330萬港元)購入北齋代表作《神奈川衝浪裡》(1831) 。(British Museum)

歷史上青年時期的北齋充滿謎團，這期間他如何探索自己繪畫風格將會是編劇重點刻劃部份，而已釋出電影劇照中可見，電影會重現北齋創作他經典作品時的經過及情景。《HOKUSAI》將由11歲便憑《誰知赤子心》奪得康城影帝的柳樂優彌飾演少年北齋，老年期就由日本電影金像獎最佳男主角田中泯飾演，而田中泯為了更傳神演出，還專誠參考北齋的自畫像而剃光頭演出。與北齋同期的浮世繪大師也會於這次電影中亮相，例如由阿部寬飾演蔦屋重三郎、永山瑛太飾演葛飾北齋晚年拍檔柳亭種彥，而最近主演《極道主夫》的玉木宏則飾演北齋的畫壇對手喜多川歌麿。

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浮世繪是極具日本傳統特色的繪畫藝術，浮世繪的意思是「浮華世界的作品」，也有指是描繪人世間的生活百態，這種可量產紙本畫作的木刻板畫技術在江戶時代極興盛。18世紀的江戶是當時全球其中一個最大的城市，人口高達百萬人，當時日本百業興旺，主題除圍繞當時城市生活、商業活動、郊野風光，豐盛的物質和社交生活，給予浮世繪畫師廣闊的創造空間。而浮世繪作品描繪事物的角度十分大膽、畫面裁切方式極破格，筆工十分細緻。其特色是顏色鮮豔、對比度高，是極出色的平面藝術品。