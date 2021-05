陳健朗《手捲煙》燃起世代情誼　 尋問香港八九十後身份認同

眼前看到陳健朗和南亞裔新晉演員Bipin Karma,前者留著卷髮一臉鬍子,後者衣履筆挺容貌清爽,怎樣看二人都像是時下文青的形象,可是他們分別以導演和演員的身份,拍出了自己第一套劇情片電影,以黑幫電影為題材的《手捲煙》。自言飲香港電影奶水大的陳健朗,選擇以港片極具特色的黑幫電影來作自己首套執導劇情片,用較抽離的方式表達心目中的香港:好像冷眼去旁看一切,目的不是要重現這二十年來的香港,而是想用影像保留將來可能不復見的城市風貌。

電影以「手捲煙」為符號,源於陳健朗個人生活的體驗和觀察。抽一根捲菸要鋪煙草、折捲紙、搓好煙絲形狀,還要用口水輕輕舔過紙上半透明區塊,讓捲紙碰水後產生黏性,他希望以整個慢慢製作和品嘗捲菸的過程為借喻,帶出只有慢活才有耐性去感受身邊的一切。他憶起甫入影圈,空餘時在片場與編劇一齊食捲菸閒聊,大家一同聊小津安二郎,未幾成為摯友。「朋友間抽捲菸,既是慢慢去感受節奏,亦有情感的傳遞,用口水黏好捲紙互叼一口,更讓彼此身體多了一份連結。」

電影中古惑仔文尼碰上潦倒失意的中年大叔關超,大家在危難中建立情誼,兩代人的交往表達了導演對兩代人的看法,也是二十年來香港人的縮影。

「關超的靈感來自爸爸,那一代退役華裔英兵不是人人都拿到BC(回歸前英國政府發出不賦予英國居留權的英籍身份),留在香港的二十年來會有怎麼際遇和選擇?文尼這個設定在香港成長的南亞裔人,既不被香港人承認,但又回不了故鄉,兩面不是人,他的角色代表了香港的八九十後,成長過程經歷了很多,並最終產生了質疑自己是怎麼人的迷思。」

電影設定不同種族身份角色,陳健朗相信定位了關超和文尼的身份後,便留待觀眾去判斷其他角色身份是怎麼?「不同膚色是否影響大家怎樣看香港人?我們只憑眼所見來界定身邊一切。」他認為,所謂香港人這個身份不在於種族分別,而更重於彼此情感上的交流,電影以一根捲煙為符號,彌合了兩代人的關係傳承。

次拍攝場景選址之一是尖沙咀重慶大廈,陳健朗認為這個地方極能代表香港。

「重慶大廈又被稱為『世界中心貧民窟』,在香港最貴的地段可以有一個租金便宜的租住單位,這極像香港的縮影,華麗背後又有另一個光景。」

2020年拍攝期間,本港疫情反覆肆虐,劇組資源有限,較難長期停工拍攝,陳健朗最難忘第一日在重慶大廈拍攝的經歷。「我們第一天開拍便收到大廈有確診個案,當時詢問演員仲拍唔拍?家棟哥說『若要中(染疫)總會中,大家做好安全措施繼續拍。』」我們安排了一個專負責衛生的場務,一停機便為各位演員噴消毒疫。

而當中有一幕讓陳健朗最難忘的,是講述文尼知悉親人被害後,突然不據劇本安排向迫害他的辣雞(白只 飾)吐了一臉口水,當時白只面露怒色,他沒有叫停而繼續拍完這一幕。後來知悉是Bipin拍到這幕時,感到劇情觸動他有怒意向仇人吐口水,而白只亦並非真的發嬲,只是大家入戲太深互相感染了,這次演員間的交流深深觸動了導演。

這次電影中演出印度裔古惑仔的Bipin Karma,本身是尼泊爾人,大部份時間在香港成長,導演刻意組合形象外冷內熱、令人感到強悍的關超,配搭這個膽小內歛的小混混。「我迫Bipin要多說廣東話,任何人一旦說外語,會相對說母語顯得較溫柔,我希望發掘演員這個特質。」

Bipin說著廣東話,間中夾雜一兩句英文的回答提問,他表示起初拒絕演出,認為自己沒演出經驗演不好,但導演多次找他傾談後,讓他了解到所演角色的際遇讓他感到與自身的聯繫而答應演出。

他表示拍戲時也在想身份這問題,他無法明言領悟到的怎麼,但卻是在關超這角色身上找到答案!「文尼這個角色本身很幼稚,不會傷害人很像小朋友;但他遇到關超後,在關超身上找到父親和兄長的形象,這讓文尼不斷成長成為更好的人!」他希望將來仍有機會,於港產片再與各位觀眾見面。

回看開首引述電影的一番對話:「不談風、不談雨,談啥?」

── 談「雷」

導演簡介:

陳健朗,身兼演員及導演身份。畢業於香港城市大學創意媒體學院,憑自編自導自演鮮浪潮短片《I can't live without a dream》(2013)奪得「第 9 屆札幌國際短片電影節」最佳男主角,同年被陳果導演發掘正式入行,於電影《那夜凌晨,我坐上了旺角開往大埔的紅 Van》飾演白膠漿一角。陸續參演其他作品《毒.誡》、《中英街1號》;電視劇《熱戀100天》、《VR 驅魔人》和《歎息橋》,以及陳健安《在錯誤的宇宙尋找愛》MV 和方皓玟《All we have is now》MV等等。同時亦不間斷創作不同短片及 MV。2018 年憑《手捲煙》入選第四屆「首部劇情電影計劃」。