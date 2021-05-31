陳健朗《手捲煙》燃起世代情誼　 尋問香港八九十後身份認同

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-05-31 17:33

在電影《手捲煙》中，關超（林家棟 飾）捲起煙草向文尼（Bipin Karma 飾）提問：「不談一，不談三，談『義』；不談風，不談雨，談啥？」 九十後的香港仔陳健朗，自言飲香港電影奶水長大，第一套執導劇情片《手捲煙》便獲第57屆金馬獎七項提名，當中包括「最佳新導演」提名。電影以香港獨有的黑幫電影為題材，探討二十年來香港人的心路歷程，從社會邊緣人角度出發，透過一名退役華籍英兵和南亞裔「古惑仔」二人的萍水相逢，說起香港人的故事。 手把手接過對方手中的捲菸，平淡的吐了一屢輕煙，吸入肺腑的是人與人間的情義。 文、攝：賴家俊

左起：電影《手捲煙》演員Bipin Karma 、導演陳健朗。（賴家俊 攝）

眼前看到陳健朗和南亞裔新晉演員Bipin Karma，前者留著卷髮一臉鬍子，後者衣履筆挺容貌清爽，怎樣看二人都像是時下文青的形象，可是他們分別以導演和演員的身份，拍出了自己第一套劇情片電影，以黑幫電影為題材的《手捲煙》。自言飲香港電影奶水大的陳健朗，選擇以港片極具特色的黑幫電影來作自己首套執導劇情片，用較抽離的方式表達心目中的香港：好像冷眼去旁看一切，目的不是要重現這二十年來的香港，而是想用影像保留將來可能不復見的城市風貌。

現代人很多時很快抽完一根菸，生活好像欠缺了節奏和耐性！ 《手捲煙》導演陳健朗

電影以「手捲煙」為符號，源於陳健朗個人生活的體驗和觀察。抽一根捲菸要鋪煙草、折捲紙、搓好煙絲形狀，還要用口水輕輕舔過紙上半透明區塊，讓捲紙碰水後產生黏性，他希望以整個慢慢製作和品嘗捲菸的過程為借喻，帶出只有慢活才有耐性去感受身邊的一切。他憶起甫入影圈，空餘時在片場與編劇一齊食捲菸閒聊，大家一同聊小津安二郎，未幾成為摯友。「朋友間抽捲菸，既是慢慢去感受節奏，亦有情感的傳遞，用口水黏好捲紙互叼一口，更讓彼此身體多了一份連結。」

電影中古惑仔文尼碰上潦倒失意的中年大叔關超，大家在危難中建立情誼，兩代人的交往表達了導演對兩代人的看法，也是二十年來香港人的縮影。

「關超的靈感來自爸爸，那一代退役華裔英兵不是人人都拿到BC（回歸前英國政府發出不賦予英國居留權的英籍身份），留在香港的二十年來會有怎麼際遇和選擇？文尼這個設定在香港成長的南亞裔人，既不被香港人承認，但又回不了故鄉，兩面不是人，他的角色代表了香港的八九十後，成長過程經歷了很多，並最終產生了質疑自己是怎麼人的迷思。」

電影設定不同種族身份角色，陳健朗相信定位了關超和文尼的身份後，便留待觀眾去判斷其他角色身份是怎麼？「不同膚色是否影響大家怎樣看香港人？我們只憑眼所見來界定身邊一切。」他認為，所謂香港人這個身份不在於種族分別，而更重於彼此情感上的交流，電影以一根捲煙為符號，彌合了兩代人的關係傳承。

陳健朗表示，《手捲煙》希望以整個慢慢製作和品嘗捲菸的過程為借喻，帶出只有慢活才有耐性去感受身邊的一切。（賴家俊 攝）

拍點重慶大廈如香港縮影

次拍攝場景選址之一是尖沙咀重慶大廈，陳健朗認為這個地方極能代表香港。

「重慶大廈又被稱為『世界中心貧民窟』，在香港最貴的地段可以有一個租金便宜的租住單位，這極像香港的縮影，華麗背後又有另一個光景。」

2020年拍攝期間，本港疫情反覆肆虐，劇組資源有限，較難長期停工拍攝，陳健朗最難忘第一日在重慶大廈拍攝的經歷。「我們第一天開拍便收到大廈有確診個案，當時詢問演員仲拍唔拍？家棟哥說『若要中（染疫）總會中，大家做好安全措施繼續拍。』」我們安排了一個專負責衛生的場務，一停機便為各位演員噴消毒疫。

而當中有一幕讓陳健朗最難忘的，是講述文尼知悉親人被害後，突然不據劇本安排向迫害他的辣雞（白只 飾)吐了一臉口水，當時白只面露怒色，他沒有叫停而繼續拍完這一幕。後來知悉是Bipin拍到這幕時，感到劇情觸動他有怒意向仇人吐口水，而白只亦並非真的發嬲，只是大家入戲太深互相感染了，這次演員間的交流深深觸動了導演。

【《手捲煙》劇照】

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南亞裔新演員視香港為家

這次電影中演出印度裔古惑仔的Bipin Karma，本身是尼泊爾人，大部份時間在香港成長，導演刻意組合形象外冷內熱、令人感到強悍的關超，配搭這個膽小內歛的小混混。「我迫Bipin要多說廣東話，任何人一旦說外語，會相對說母語顯得較溫柔，我希望發掘演員這個特質。」

Bipin說著廣東話，間中夾雜一兩句英文的回答提問，他表示起初拒絕演出，認為自己沒演出經驗演不好，但導演多次找他傾談後，讓他了解到所演角色的際遇讓他感到與自身的聯繫而答應演出。

我成長時都有思考自己的身份，我大部份時間在香港長大，香港是我家，但我亦不會忘記尼泊爾家鄉。 Bipin Karma

他表示拍戲時也在想身份這問題，他無法明言領悟到的怎麼，但卻是在關超這角色身上找到答案！「文尼這個角色本身很幼稚，不會傷害人很像小朋友；但他遇到關超後，在關超身上找到父親和兄長的形象，這讓文尼不斷成長成為更好的人！」他希望將來仍有機會，於港產片再與各位觀眾見面。

新晉南亞裔演員Bipin，首次演出香港電影。(賴家俊 攝)

回看開首引述電影的一番對話：「不談風、不談雨，談啥？」

── 談「雷」

場地提供：House by Kubrick

Grooming：WiL Wu

故事大綱： 退役華籍英軍關超（林家棟 飾）加入黑社會維生，但近年經濟不景，經常入不敷支。一天，南亞裔古惑仔文尼（Bipin Karma 飾)為躲避仇人，誤闖關超家，文尼以一百萬酬勞哀求他收留五天，關超欣然接受。另一邊廂，關超早前促成了江湖老大大口泰（袁富華 飾）與台灣黑幫菜甫（杜燕歌 飾）的金錢龜走私交易，大口泰收貨後竟發現貨不對辦，要關超交還一百五十萬訂金！文尼突然拿出一包毒品供關超換錢還債，事情像是完結之際，文尼竟又被大口泰的手下捉走！關超會自保逃走，還是冒險拯救這位相遇相知的新朋友？關超吸一口手捲煙，作出了最終的決定！