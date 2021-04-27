《爸爸可否不要老》｜反常電影敘事　探問認知障礙症患者最大痛苦

撰文： 望萬里 最後更新日期： 2021-04-27 19:05

昨日奧斯卡結果出爐，四個大獎的《浪跡天地》當然成為了話題。另一焦點是獲最佳男主角與最佳改編劇本的《爸爸可否不要老》（The Father，亦譯《父親》，下以《爸爸》指稱電影），安東尼・鶴健士（Anthony Hopkins）是否應該再奪影帝獎座引發爭議。

《爸爸可否不要老》（The Father）電影海報（Trademark Films）

搬到香港的劇本

電影最後奪得奧斯卡「最佳改編劇本」，齊勒改編的正是自己的作品。可能大家不知道，《爸爸》原本是法國劇作家與電影編劇霍里安・齊勒（Florian Zeller）2012年的話劇劇本，名字同樣是《父親》（法文：Le Père／英文：The Father）。劇目演出後獲得成功，香港的中英劇團亦以此劇本演出《父親》，成為幾度重演的大熱劇目。

於奧斯卡得獎的齊勒（Getty Images）

電影版《爸爸》由齊勒親自執導，這是他首部導演作品，他亦擔任改編的編劇之一。中英劇團的《父親》與電影版內容非常接近，香港版本亦沒有刻意為劇本作本地化，保留了英國的設定。觀看過兩個版本的觀眾，可以比較兩種媒介的表演手法，亦是一種趣味。

《父親》宣傳圖片（香港話劇團）

【以下內容涉及《爸爸可否不要老》劇透，敬請留意】

「不可靠敘事」表現認知障礙症患者的痛苦

《爸爸》沒有任何新奇的情節，講述的是一個日常、真實的故事，主角是認知障礙症患者、「父親」安東尼（Anthony）。

一開始觀者大概以為安東尼年事已高，開始變得「沒記性」，例如總是忘記手錶放在哪裡、忘記女婿的名字等等。這些對於接近年邁的人來說似乎都難以避免，女兒安妮（Anne）怕父親不能照顧自己，要為父親找個私人看護員，亦很合情理。

《爸爸可否不要老》（The Father）劇照（Trademark Films）

然而，觀眾很快就會發現電影並不以線性敘事，角色與情節開始出現矛盾，同樣的身分（例如女兒與看護）突然換成了不同的人，相同的演員亦會變成了完全不同的角色。某些對白與場景一再重複出現（女婿與「男人」質問安東尼什麼時候才願意消失），亦有虛實之間穿插（小女兒真的有畫過掛在客廳的畫嗎？）。

《爸爸可否不要老》（The Father）劇照（Trademark Films）

以上種種，都是《爸爸》最精彩之處，導演充份利用了不可靠敘事（unreliable narration）的技巧，即故事是從安東尼的第一身視點來進行，但他的敘事並不可靠，甚至可以不存在。

因此我們明白，因安東尼是認知障礙症患者，無法確定記憶真實與否，亦分不清人物的身分與模樣，無法把握所謂的客觀現實到底是怎樣。患者精神開始一片片地剝落、瓦解，甚至最終不知道自己是誰。

《爸爸可否不要老》（The Father）劇照（Trademark Films）

在電影之中最終沒有明確交代出「客觀」的真相（安妮到底有否離婚？小女兒是否畫家？女婿叫 James 還是 Paul？女婿與「男人」有否出言侮辱他？），出於安東尼的主觀視角，而不是一般的「上帝視點」，根本沒有參照點可以對比事實的真與假，觀眾體驗到跟安東尼一樣的混亂。

《爸爸可否不要老》（The Father）劇照（Trademark Films）

《爸爸》不如某些影評所講是一齣懸疑片（甚至有評論指是恐怖片），場景與人物哪些是真？哪些是假？我們永遠不會知道，所謂真假亦不需要深究。《爸爸》重要的是在於它的形式。電影將敘事嵌入在形式之中，或是說電影的非線性而充滿矛盾的形式，本身就是內容：利用電影的語言，表現認知障礙症的親身經驗，讓觀者感同身受，在安東尼的視點體驗到他的意識與記憶的混亂。

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二度封帝，是否實至名歸？

戲中的父親安東尼，由同名的安東尼・鶴健士飾演，這位憑《沉默的羔羊》而深入影民心的影帝，憑著《爸爸》再奪最佳男主角寶座，亦以83歲之齡成為史上最年長奧斯卡影帝。有趣的是，奧斯卡之夜安東尼已在家中入睡，沒有觀看典禮現場直播，自己得獎了卻不知。

已故演員查特域克・保斯曼（Chadwick Boseman）（Getty Images）

另一方面，查特域克・保斯曼（Chadwick Boseman）憑 Netflix 電影《藍調天后》（Ma Rainey's Black Bottom）首度提名奧斯卡最佳男主角，這位黑人演員因《黑豹》（Black Panther）而大紅，卻於去年英年早逝，不少影迷認為今年的影帝獎座應歸於 Boseman，為他最後的作品劃上完美的句號，亦是對他終身的演藝事業的肯定。在結果公佈後不少評論表示不滿，甚至直指奧斯卡評審「不知道自己在做什麼」、「安東尼在其他的哪一年獲獎都好」。

在得悉獲獎後，安東尼有在 Instagram 自拍影片，簡短表達得獎感受，最後他有特別向保斯曼致敬。

素來獎項花落誰家，都容易引起爭議。反觀安東尼的演出到底值不值得奪獎？安東尼這位父親風趣、固執、脆弱又充滿慈愛，他對自理能力表現得極度自信，卻又會懷疑自己記憶有錯；他邀請女兒帶來的看護對飲威士忌，談笑風生卻到突然暴怒送客；他執迷於自己的手錶，懷疑是女婿所偷，談話時不斷問對方的手錶是哪來的，做出不符合社交規範的行為，讓場面尷尬而不自知。

以上每一方面安東尼都演得使人信服，不應該輕易被否定，但願業內人士、影迷與觀界，不要因政治正確的訴求，影響自己對藝術性的判斷，以更包容的眼光看待所有電影工作者。

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