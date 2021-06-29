經濟發展VS文化保育　遊客過多威尼斯或被列入瀕危文化遺產名單

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-06-29 11:40

「文化保育」和「經濟發展」如何可以平衡，是恆久爭議的論題。聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）於上周發表報告，指出世界上一些最具標誌性的歷史地點可能很快就會在該組織的《瀕危世界遺產名錄》中被指定為「瀕危」（In Danger ），標誌這些地點被降級，或將影響景點用作旅遊業推廣，建議名單包括英國巨石陣、意大利的威尼斯市和澳洲大堡礁。

英國巨石陣因建地下隧道，惹來反對人士提出司法覆核。（Getty)

報告中最具爭議的個案是英國的巨石陣。巨石陣是舉世聞名的史前遺蹟之一，它的第一部份建於大約 5,000 年前，而石圈則大約建於公元前2500新石器時代晚期。英國交通部於去年11月批准一項極具爭議的公路升級工程，將在巨石陣地下挖出一條3公里長隧道，此舉引來考古學家、環保分子反對，有關司法覆核仍在持續中，並料在近日會有判決。聯合國教科文組織建議，如果不調整英國政府這項有爭議的計劃，這個位於威爾特郡的新石器時代遺址列入瀕危名單。

該組織的報告表示，「需要對新隧道的擬議長度進行調整，以避免對『該遺址的突出普遍價值』，特別是對遺產的完整性造成嚴重不利和不可逆轉的影響。」 （「突出普遍價值」是指聯合國教科文組織用於評估一個遺址的文化意義及其世界遺產名錄資格的標準指標。）世界遺產委員會已要求英國政府在 2022 年 2 月之前，即在明年6月教科文組織第 45 屆年會之前發布為路線升級計劃提供修改計劃。

將通往巨石陣的主要道路移至地下的項目的支持者認為，該隧道可以解決長期以來困擾周邊地區的交通擁堵和噪音問題，並促進當地經濟發展。然而，一些考古學家反對該項目，聲稱它可能會損壞該遺址的大部份古代文物，這些文物尚未被歷史學家記錄。

意大利水都威尼斯亦有可能遭列入「瀕危」世界文化遺產。(Getty)

而另一個有機會於今年7月列入「瀕危」地區是意大利威尼斯市。這個潟湖城市的生態系統和周圍基礎設施持續遭破壞，讓當地脆弱環境容易受到氣候變化的影響（洪水和海平面上升），巨型遊輪於朱代卡運河（Giudecca Canal）航行更讓生態環境加劇惡化，情況令人擔憂。報告指出：「旅遊業複雜的影響、人口不斷減少、未申報的開發和建設項目、治理和管理問題，導致威尼斯歷史記錄將遇到嚴重威脅。」今年3 月，意大利政府已禁止巨型遊輪駛入該市的運河。

澳洲政府反對聯合國擬將大堡礁列入「瀕危」世遺名單。(Getty)

澳政府抗議大堡礁或列瀕危

除了英國和意大利，還有六個地點建議列入「瀕危」名單，包括澳洲大堡礁、布達佩斯、加德滿都谷地、俄羅斯堪察加火山、阿爾巴尼亞和北馬其頓的奧赫里德地區，以及布基納法索貝寧的阿爾利-彭賈里跨國聯合公園（W-Arly-Pendjari Complex）和尼日爾。當中澳洲政府對大堡礁遭「降級」瀕危的建議提出強烈反對，表示政府已經投入了數百億美金的保護預算，還承諾將在2050年達成「澳洲經濟碳中和」的目標。

目前，聯合國教科文組織的瀕危名單上有53處遺址，教科文組織這次報告在該組織 2021 年7月第 44 屆年會之前發布，屆時年會將就建議做出最終決定。

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