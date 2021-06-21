傳統工藝│非遺教育展延續香港工藝　500件作品「升呢」創新演繹

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-06-21 13:40

嶺南大學與香港藝術學院 (香港藝術中心附屬機構)合辦的「賽馬會『傳‧創』非遺教育計劃」，選取紮作、長衫製作、剪紙、吹糖、麵塑、木傢俱製作、廣彩、白鐵、蒸籠製作等九大香港非遺藝術，由工藝師傅與藝術家跨界合作，透過社區推廣讓新一代學習這些工藝。今年第三屆的非遺教育計劃展覽現已展出，逾500件本土創作在傳承傳統工藝之餘，亦結合新一代美學的形象改造，為非遺傳統工藝帶來升級轉型創新。

所謂「工欲善其事，必先利其器」， 傳統工藝特別着重工匠一雙巧手，所以五花八門的工具，才能讓工匠把不同物料化腐朽為神奇。甫進展場，大家會見到一個工具長廊，各類型狀奇特的工具，在匠人的巧手下打造出今次九大非遺藝術作品，當中包括大家較為熟悉的量衫唐尺，亦有為打造白鐵和製作木傢俱的各式奇形器具。

創新方面，參與計劃的成人及學界學員運用傳統技法，加入當代主題來展現他們的創意。例如把手繪廣彩鬥雞碗加入電玩怪物元素、參考中國古代用作「外銷」的紋章瓷把家族姓氏或家族歷史繪上瓷器中、把疫情期間長期留家所見的窗外風光重現於虛實交錯的剪紙工藝上、以人造皮和當代時裝元素紮作獅頭，亦有學員把製作白鐵最複雜的鏤空技術，製作別具獨色的圖案，打造成名片盒、燈罩、咖啡濾器等家用品。

【圖看各種新元素非遺工藝】

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大會亦增設「賽馬會『傳‧創』非遺教育計劃」峰會2021，邀請英國維多利亞與亞伯特博物館館長 Tristram Hunt博士、日本東京都練馬區立美術館館長秋元雄史先生、金澤美術工藝大學藝術及設計歷史系教授菊池裕子小姐、亞太區手工藝雜誌Garland 執行總編輯及世界手工藝品理事會亞太地區（WCC-APR）副主席Kevin Murray博士為主講嘉賓，共同探討如何以創新的方法來振興非遺的理念及方法；如何將非遺教育納入主流教育體系；以及怎樣長遠地將非遺項目轉變為創新產業等議題，盼為各界在非遺教育的承傳及創新上帶來更多靈感。

第三屆周年展覽同時提供線上展覽，運用全新科技的藝術展現手法，令科技發展、文化承傳與創新三方面完美結合，為觀眾創造與別不同的藝術體驗空間和互動，把非遺藝術融入生活當中。

【展覽地圖】

【展覽詳情】 第三屆「賽馬會『傳‧創』非遺教育計劃」畢業展覽詳情如下： 日期：即日至2021年7月4日 時間：早上 11時至晚上 10時 地點：chi K11藝術空間（K11 Art Mall地庫2樓chi K11 藝術空間） 九龍尖沙咀河內道18號 費用：免費入場 網上展覽網址：http://ichplus.org.hk/en/programme/annual-showcases

「賽馬會『傳‧創』非遺教育計劃」峰會2021詳情如下： 日期：2021年6月29日 時間：早上 9 時30分至下午 6時 地點：香港藝術中心壽臣劇院（灣仔港灣道2號1及3樓） 主講嘉賓： 英國維多利亞與亞伯特博物館館長 Tristram Hunt博士、日本東京都練馬區立美術館館長秋元雄史先生、金澤美術工藝大學藝術及設計歷史系教授菊池裕子小姐、亞太區手工藝雜誌Garland 執行總編輯及世界手工藝品理事會-亞太地區（WCC-APR）副主席Kevin Murray博士 費用：免費入場，需預先登記 另設網上直播：屆時可於」賽馬會「傳．創」非遺教育計劃 」Facebook專頁 觀看

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