香港初創作家出版資助計劃　得獎新書有聲有片提升閱讀趣味

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-06-29 16:53

為培育本地初創作家，鼓勵出版社推出更多具創意和優秀的圖書，促進香港出版創意優勢，由香港出版總會主辦、香港特別行政區政府「創意香港」贊助的第一屆「想創你未來——初創作家出版資助計劃」早前在逾百份申請中，按申請項目的內容與意念、編輯與製作，以及推廣與營銷三大範疇遴選後，分別在「繪本」、「科普」和「非遺」3個範疇中，各選出3個得獎中文圖書項目予以資助和專業指導，合共9本得獎圖書已於去年底至今年上半年全部順利誕生。

「創意香港」助理總監袁賽芳女士(中排左)、「想創你未來 – 初創作家出版資助計劃」項目籌委會主席李家駒博士(後排左六)、項目籌委會執行主席蘇惠良先生(後排左五)、各組別評審及各得獎初創作家和出版社代表出席得獎作品巡禮暨記者招待會。（照片主辦單位提供）

這次得獎作品，亦將會於多個國際書展中的「香港館」展出，藉此開拓本地出版國際市場。得獎名單如下：

繪本組

1.《愛昆蟲的男孩》

作者：黃慶詩

繪者：歐永傑、黃慶詩

出版：互動媒體有限公司

簡介：以嶄新角度描繪自閉症小孩的世界，讓讀者重新認識自閉症，從而消除歧視。

2.《陌生人》

作者：森臨（趙嘉雯 ）

出版：Kubrick

簡介：藉戴上馬頭面具的主角解讀幸福，並獲得詩人曹疏影和音樂人林一峰重新創作，推出動畫版電子書。

3.《莫莉與索奇》

作者：陳可菲

出版：商務印書館(香港)有限公司

簡介：以小女孩經歷神秘科幻的歷險旅程，介紹博物館中的人類文明，配合手機掃描書中的二維碼，令繪本動態化，提升閱讀趣味。

「繪本組」評審委員麥雅端女士讚揚各得獎初創作家畫功細膩，配合電子科技應用，令作品更立體更精美。她認為本港的繪本大多偏向商業化，缺乏令讀者愜意閱讀的要素，但透過本計劃能出版更精緻的繪本，希望能一步步將香港的創意推出國際。

科普組

1.《珍珠解碼~進入科普世界》

作者：王俊傑

出版：Everyone Press Ltd

簡介：將珍珠業歷史、商業經驗和科普知識融會成為一本普及書籍，可推廣成STEM教學材料，本書更獲得第三屆「香港出版雙年獎」《生活及科普》類出版獎。

2.《無言老師的 21 堂解剖課》

作者：伍桂麟、陳新安

出版：明報出版社有限公司

簡介：以醫科生必修的21 堂解剖課為藍本，概述人體結構的特徵及功能，並結合真實人體標本照片及插圖，帶領讀者由淺入深地進入解剖學的世界，本書更獲得第三屆「香港出版雙年獎」《生活及科普》類出版獎。

3.《熊貓記者調查：香港歷史上的四大病魔怪》

作者：麥明心

出版：香港皇冠出版社(香港)有限公司

簡介：以充滿童趣的筆觸，將過去百多年香港經歷四次嚴重疫症的歷史，以故事形式向小讀者呈現，帶出防疫衞生知識之餘，也教導小朋友珍惜生命和尊重大自然。

「科普組」顧問兼評審主席麥嘉隆先生欣賞各得獎初創作家以嶄新、創意、有趣角度將科學、醫學知識化為適合大眾閱讀的普世書籍。他表示本次計劃結合作者和出版社的努力，將概念轉化成實體出版，效果相當不俗。他期望計劃能持續舉辦，提拔更多新晉作家於出版業界發熱發光。

非遺組

1.《香港遺美——香港老店記錄》

作者：林曉敏

出版：非凡出版

簡介：以尋找香港25個日漸消失、甚至面臨失傳的老行業和老工藝作記錄，同時推出有聲書及電子書，還附設有聲導賞旅程「其後有聲」。

2.《觀心自在：香港觀音誕與觀音信仰探源》

作者：駱慧瑛

出版：天地圖書有限公司

簡介：收錄近280張珍貴圖片及資料圖表，展示香港大小寺廟奉祀觀音的情況和觀音菩薩像，以介紹香港非物質文化遺產—觀音誕，更附多個二維碼連結互動地圖，展示中國古代文獻記載觀音應驗事件的地點。此書同時獲得第三屆「香港出版雙年獎」《社會科學》類出版獎。

3.《一對絲襪，一杯奶茶》

作者：李亞妹（洪藹婷）

出版：中華書局(香港)有限公司

簡介：以香港非物質文化遺產──奶茶為主角，道出香港、馬來西亞及泰國移民工人的故事。

「非遺組」顧問兼評審主席關永圻先生讚揚得獎作品文筆優美流暢，資料蒐集豐富，內容雅俗共賞。他更提及本次計劃投放大量資源予新晉作家，使出版社能充分推廣宣傳、運用多媒體製作，讓作家的意念呈現於人前，實屬意義非凡。

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