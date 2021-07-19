查帕卡｜逛一日書展　做一日文青　風雨中抱緊禮物？｜書展2021

書展閉幕在即，傳說中的風球查帕卡勢將來臨，現場仍是人頭湧湧。我自書展開幕，游走書展幾個場館，特色優惠與名物甚多，讀者大可不用帶背包或手袋甚至雨傘進場。

如果沒有購物袋，可以到Hall 1D-A24攤位，你會發現有免費購物袋可以領取，手續簡單。

Hall 1D-A24攤位有袋送

看看這位讀者，大約知道就是要like page即有購物袋，做一日文青。

抑或想有個選擇，要潮爆購物袋，可以去買本雜誌......對啊！你沒看錯，買雜誌=有購物袋已經是近十年的「讀者共識」，坊間半賣半送的潮流雜誌，大行其道；我們在Hall 1A-D16挑選了三款較適合文青的雜誌——

夏天為大地帶來雨水。不管你有沒有帶傘，一把印有香港的雨傘，或者可以在風球裏的壞天氣撐住自己。就在Hall 1B-37有個美麗新香港，為自己的出版物製作周邊產品。

Hall 1B-37有雨傘

Hall 1B-37雨傘裏的香港真係好靚

如果你的雨傘被風雨所催，或是忘記帶雨傘，可以到攤位外看一看、想一想，有沒有需要都買一把來保護自己？

雨水濕了身，不要緊，可以去Hall 1B-D26 做個精明消費者，訂閱《選擇月刊》兩年就有毛巾送。

Hall 1B-D26 落雨不怕落雪也不怕

亦有出版社奇招盡出，Hall 1B-C21來個「唔賣畀你呀」的陳列方式參展，在香港書展呼籲讀者到另一個書展。

據悉，攤位上並無安排導賞員，十足無人書店一樣，如果有導賞員，推廣效果一定更好。導賞員或者會說「你想睇好書？呢度係散貨場咋！去果邊啦」咁？這不是更好玩嗎？

行完一圈，買了一袋書，想發表自己的讀後感？到Hall 1D-A24發表一下，順便參加一個「全民造星」式的活動，有發表空間，又有奬賞，可樂而不為？

Hall 1D-A24有個發表園地

這位讀者已經準備好了。7月20日就是書展最後一天，你都準備好了嗎？

（本文不代表藝文格物立場）

在人潮裏尋找好書與名物，