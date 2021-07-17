黃霑和香港流行文化｜歌詞心頭好｜林綸詩專欄

港大學者兼評論家吳俊雄自黃霑先生過世後，整埋其遺物、手稿、作品，今年推出《保育黃霑》（一套五冊），其中《黃霑與港式流行》和《黃霑音樂創作全紀錄》我最感興趣。

文：林綸詩

黃霑是鬼才，無論是散文還是廣告文案，都令人印象深刻。我多年後在長輩的書櫃上找到《想到就寫》和《不文集》，更深深感受到其瀟灑及自在，上一代的知識份子，如他，如蔡瀾，如倪匡，有一種豁達——雖是滿腔墨水，但在打破框框的同時，十分尊重弱勢（如同性戀者），且沒有惺惺作態，我貪吃也貪色，這是我享受人生的方法。讀黃霑的隨筆，沒有知識份子的虛偽或拋書包。如黃子華所言，就是「為真小人爭取社會地位，不肯讓偽君子們霸佔了整個世界」的表表者。

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不過看書之前，我最熟悉還是他的歌詞，以前看回80年代的電影或電視劇，大量都是他的歌詞作品，是廣東話crossover古典中文的極致，古裝片的歌別有味道。當時他可算是確立香港在流行文化裡的獨特地位。早前在Ｎetflix看2018台灣電影《切小金家的旅館》，班底明顯極喜愛港產片，不但找來羅家英和朱咪咪，連溫泉屋（電影主要場景的旅館）都要像《倩女幽魂》的蘭若寺般。最啜核是溫泉屋一出場，就是響起《倩女幽魂》的主題曲，張國榮的歌聲增添鬼魅感。

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這曲歌詞正是出自黃霑手筆，戲裡刻意播了歌詞「人生路 美夢似路長」幾次，響應了電影主題家族傳承之意。短短兩句，亦足以見黃霑功力，有一次是三位主角開始去捉鬼，氣氛恐怖，於是一個男生提議找人唱唱歌緩和氣氛，另一男生便唱「人生路~」，完全沒有紓緩效果，十分搞笑，也證明了導演如何喜歡這首廣東歌。

（專欄「歌詞心頭好」隔周刊出。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。



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