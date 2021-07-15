香港書展2021｜書展尚未回復疫前人潮　開幕最矚目書種是......

香港書展向來是個神奇場所，主辦單位早前在記者招待會上公佈增長數字，今屆比上屆多3.1%，坦言與政府資助有關。在這些數字裏，一般市民較難看得出「書商」其實是什麼角色。書展的神奇在於同一場所無分本來的業務性質，全都在幾天內只做一種生意——零售生意——做發行的做零售、做出版的做零售、做書店的做零售、做雜誌訂閱的做零售。在這麼一個密集零售場所裏，很難期待有哪些深刻的交流與討論，這也是多年以來香港書展最多人討論的觀點。

今屆書商無可避免地，需要研究並立即實踐各種風險管理方式。一如主辦單位強調，書商有自己對新法例的認知與判斷，如有違法一律與主辦單位無關，投訴者可尋找有關部門。主辦單位從來不會審查，如果投訴者發現有人犯法，都與主辦單位無關。以往書種多元、光譜遼闊的香港書展，少了一個可選購的書種，令今屆書展討論有了新的起點：在那些「書商自行判斷」而沒有擺放的書種以外，一般讀者會關注哪些書？

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我與幾個書商交談過，他們參與年數以五至十年為主，有為書製作周邊產品，有為書精心包裝，每人都有自己的「零售」想像。其中有出版社負責人反映，早在書展宣佈順利舉行之前，已經觀察到今年必會出現的現象——歷史類、藝文類書籍將受更大的關注。他主持的出版社，出版過老香港繪本：「這種書怎會有人買？我說的是十年前。」出版兩三年間，已經四刷。「時代愈多事情，懷念（昔日）愈強烈。」今屆書展，他自言除了推介經典作品新譯本外，都沒有什麼特別可企劃的。不過，他們仍為老香港繪本製作周邊產品，希望吸引一般讀者。

「零售」性質定義了香港書展，令它有了開放、多元（未必全是與書相關）的面貌；偏偏因為有推行才剛一年的新法例在，書商無法預計誰是「投訴者」，有些明顯有評論成份的作品以往大賣，今屆都幾近絕迹，隨之湧現的是歷史與文化類，尤其今屆書商受政府資助全額參展費，不少專出歷史與文學類的小出版社，書攤規模竟佔四個攤位。

一般讀者不會察覺，有些攤位明明佔最小空間卻擺放大量書籍，空間愈大，書種好像顯得比較少。香港書展以往最不顯眼的書種，例如文學類的書籍，今年增加了曝光機會，就連以往只在五樓宗教、文具區的「周末作家書廊」都移到一樓主要展館內，平日要非常留意才會發現的作家與書種，在紛擾的世態裏，恰巧成為關注對象。

今屆書展開場並沒有讀者奔跑畫面，頗為呼應今年沉寂無聲的氣氛？早上小貓三四隻，下午漸漸多人。主辦單位說，會有特別的人流管制措施。在「限聚」概念早已確立、發告票的疫年，有哪些「法」會在這麼一個密集場所生效，今天是書展第一天，尚有六天，且看後事如何。

（本文不代表藝文格物立場）

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