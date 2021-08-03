東京奧運｜立體打印頒獎台原理解密：內置奧運logo？

奧運的耀眼瞬間就是選手們站上頒獎台之時。但在這之前，還得有「台」讓他們「登」才行，換場之間，很多日本人發現，那群熟悉的身影出現了——戴著鴨舌帽、身穿綠底黃條紋的搬運人員們，正是日本黑貓宅急便！

文：Nothing but ISSUE



平常運貨要講求快速不失細心，在奧運場上也適用，比如體操賽場上，他們才入場5分鐘，就俐落地將頒獎台給組好了。黑貓宅急便其實是這次東奧的合作企業之一，日常生活風景突然闖進來，感到一種奇妙的安心感，捕捉他們的身影也成為許多觀眾與媒體的新興趣。

頒獎台本身學問也很多，這次奧運使用到的98座頒獎台是由美國日用品大廠P&G、慶應大學與相關技術團隊運用3D印刷技打造而成。為了蒐集原料，賽前在日本全國約2000家大型賣場AEON與113所學校裡設置回收站，這些地方因為貼近生活，很自然地蒐集到了洗髮精、清潔劑、洗髮精等用完的塑膠容器，2019年6月至2020年3月約九個月的時間，回收了24.5噸塑膠垃圾。

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頒獎台以大會LOGO用到的「組市松紋」為設計風格，染上低調不失光澤的紺藍色。但不能光只為了美觀，既要顧及安全堅實，還要便於搬運。塑膠垃圾經過處理，被製成約7000塊20平方公分的立方體，一塊立方體製作時間約1小時，再利用部分木材組合，每座頒獎台由四塊方形底座組成（根據場地不同可能有所變動），每塊底座重量50公斤，迅速搬運組裝的工作就交棒給宅急便的專家們啦！

3D印刷技術還在各種試做，這次算是一場大規模的實驗，製作團隊雖然排班排得超累，12台3D印刷機日夜運轉才如期完成，但也摸索出讓製品更加強韌又輕巧的方式，未來也計劃將技術活用在製作電車把手、長椅等更多日常之處。

（本文獲授權轉載，不代表藝文格物立場。原文連結）

專頁簡介｜Nothing but ISSUE：暫居日本東京，喜歡寫字的人，立志以浪漫不失務實，隨意不失細緻的方式進行生活觀察。



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