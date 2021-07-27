東京奧運｜張家朗奪金「花劍」最早出現於莎士比亞作品？

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張家朗東京奧運奪金，平日對劍擊不大認識的人，無不專家上身，從一開始以為「篤下篤下」到現在學了評述員幾個術語拋個臨時書包過口癮，這幾天「劍來劍往」是可預期的。至於劍，香港觀眾、讀者常在日劇與日漫看到的「劍」都與劍道相關，近如Netflix有改編自漫畫的《浪客劍心最終章》、黃viu可點播的《鬼滅之刃》，遠至井上雄彥《浪客行》（改編得體無完膚的）宮本武藏，就連《半沢直樹》主角每隔幾集總會練一練劍，大都老老套套、文以載道——未必是劍道，只是想給你說個道理。

張家朗「花劍」當然不屬以上所述東方世界求道修行、出鞘白刃的刀光劍影，也不是半沢直樹那種喝叱一聲當頭棒喝。「花劍」，來自西方世界，在有文本記載以至於有人改編為劇場演出的作品，名為《無事生非 Much Ado About Nothing》，作者是你一提他大名就讓人覺得你好有文學修養的莎士比亞。有人認為全因他在劇中有「比劍」——唇槍舌劍的情節，當中一句 “And yours as blunt as the fencer’s foils, which hit, but hurt not.” 才為人知，此說當然可疑：故事在這裏所說的yours是指角色Benedick說的俏皮話像那些fencer的鈍劍（foils）刺下去都不痛不癢。在劇本裏，Foil充其量只是用來打個比喻而已。碰巧張家朗奪金的競技項目名稱正是Foil——花劍／輕劍，有人穿鑿這段情節算是「源頭」。

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不管是哪種劍，莎劇《無事生非》裏出現劍的情節，一是用來發誓，內容有點像近日討論的宣誓——「我願意憑我的劍發誓你愛著我」（幕四第一場），一是用來威脅（幕五第一場），一是用來較量。簡單來說，這把四百多年前寫下的劍，在劇中甚少用來競技。

到底是不是因為莎劇而多人認識Foil，沒人說得準。不過，身為「忽然評述員」的確有責任提一提昨晚戰況來佐證：我們看到張家朗與意大利劍手加羅素決一勝負，加羅素動作雖多，其間疑有拉傷大腿的跟進動作，還曾使出奇招，右手避開張家朗的攻勢，巧手舉劍從後側向前刺中張家朗的胸膛。無論比賽有多激烈，它畢竟是一項運動競技項目——當然，未至於「不痛不癢」，卻不似《無事生非》的角色威脅拔劍的狀態。如果近日大家碰巧又談到花劍，倒可分享這則文字：原來又關莎士比亞事。

我們看到張家朗與意大利劍手加羅素決一勝負，加羅素動作雖多，其間疑有拉傷大腿的跟進動作，還曾使出奇招，右手避開張家朗的攻勢，巧手舉劍從後側向前刺中張家朗的胸膛。（資料圖片／Andrew Medichini／美聯社）

《無事生非 Much Ado About Nothing》是莎士比亞創作的喜劇，在1600年首次出版。 它與現代浪漫喜劇風格上有很多相同之處，至今仍是最受歡迎的莎翁劇作一。《無事生非》也是莎士比亞喜劇寫作最成熟時期的創作，內容熱鬧歡樂，富有哲思。故事主旨為面具、偽裝或遊戲，劇中人物探尋的則是男女關系中的自我意識以及真誠與尊重。（摘自《好讀》）



莎劇並不是「花劍」最遙遠的時間點。到底「花劍」有多遙遠，恕我不負責任地說：如果不盡信網絡材料，大可看看書。香港劍擊運動從來不是最熱門的種類，若非近日參與奧運的香港劍擊手蔡俊彥原來與Mirror成員Edan有交往，又有張家朗在關鍵賽事逆境反勝殺入決賽奪標在望，大家這兩三天都不會密集式看劍擊的直播賽事吧？

香港羽毛球一哥伍家朗都要自費印tee，財案撥備體育運動的資源遠不及維護地區安全的費用，連評論時政月旦時事的人物都成為檢控對象。儘管我們生活在童話故事不容比擬現實的惡劣環境中，向來不獲政府關注的運動項目終有鎂光燈閃爍照耀，還算是個安慰；處於弱勢如何守住園地，在劍擊賽場上的虛線實線（甚至線海）挪前移後，上善若水，尊重對手，保持體育精神，就算等不到勝利，至少能在賽場上告訴世人，你想勝利的話，不是要去改變、去完善遊戲規則，而是在既有的規則裏學習文明而有禮貌地取勝，等待致勝一刻，享受苦學多年、忍耐多時的成果。

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張家朗發放的光芒，或者只能暫時普照全香港感到失落的人；他說的話，卻提醒着留下來的人，留守在自己賽場上的一個小方格內，就算僅是別人眼中「不痛不癢」的項目，都有它廣受關注的一刻。

香港守住四份一世紀，才有這個歷史時刻；25年磨一劍，第二面金牌的意義，不言而喻。

（本文不代表藝文格物立場）