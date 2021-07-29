東京奧運｜女羽叫「我╳」魯迅談「國罵」——口舌運動如何逆向操作

差不多一百年前，魯迅就寫過〈論「他媽的！」〉，要說的是國民髒話內容裏的最大受害性別：女性。「媽媽」當然是最冤的，「姐姐」是第二受害群組，「奶奶」只能說後輩統統都不夠關愛，敬老護老，只會用唇舌來欺負年長女子。

在國際賽事上，有一名女運動員叫喊自己在先天條件沒有能力去完成的肢體動作，用一種本質上是藉侮辱女性來泄憤的句子充當擊鼓叫陣，在百年前的魯迅奇文之後，這倒真的百年一遇的奇情幻境。

用「髒話」為自己打氣，可以嗎？

熱心網民合力剪輯比賽過程最精華的片段，女運動員不斷自我打氣，源於她抗議裁判容許對手不斷高聲叫喊的「裁決」；當她了解自己的叫喊權利之後，她選擇了與禮儀之邦的傳統形象完全相反的最粗俗言語，表達出她對羽毛球運動的熱愛，熱愛程度達至堅執地要與相同性別的長輩發生關係（╳你媽的）並要做別人的父親為止，更達至要用自己不存在的器官來與空氣發生關係（我╳）才盡興。雖然事主事後在網上發言指，自己的發音不準確，卻也無損她熱愛羽毛球以外更愛╳這種繁殖項目的熱情。

魯迅「奇文」寫「國罵」是咁的：「無論是誰，只要在中國過活，便總得常聽到『他媽的』或其相類的口頭禪。我想：這話的分佈，大概就跟著中國人足跡之所至罷；使用的遍數，怕也未必比客氣的『您好呀』會更少」，第一段就來個soundbite：如果「牡丹是中國的『國花』，那麼，這就可以算是中國的『國罵』了」。魯迅寫個國罵考證，目的是回應當時有人指他發表支持學生的宣言，印證了魯迅「暗中鼓動反對校長」流言的真確；當然，魯迅的所謂回應，就是運用一番考證工夫來罵人，而且是每段每句都諷刺「他媽的」西瀅先生（在事實陳述方面，他的媽的孩子，倒是準確吧）。最會「國罵」弄得精巧，莫過於魯迅先生本尊。

百年一遇的奇景

百年前的事嘛，我們管不了啦；百年後的今日，「國罵」倒來得及時：運動員用髒話（事主報稱僅是發音不好而引起聯想）為勝利打開大門——大可想像打開勝利大問時高呼一句「我╳」，幾有型——全國網民大致都有一個口徑，就是肯定她口舌方面的德行，不認為這種把髒話帶進奧運的行為，有哪方面是有問題的。

運動員打拼打進奧運，經年累月，辛酸不足為外人道；在場上怎樣表現，都是運動員自己的自由。不管衣著有沒有授權、合乎誰的標準、言談有沒有得罪誰，四年一度（今屆一度取消以至延遲）國際盛事，它有一段悠久的、源自西方的歷史包袱，體育精神呀奧運聖火呀都要念記在心。要是異國國民參與其中，尚可以按他們自己的理解去參與，言行自己負責就是。

一女子羽毛球運動員在這麼一個背景裏演繹「新國罵」，不再用「他媽的」來間接地以事實陳述來辱罵他人，而是採用「直接得分」的方式來操作，╳聲繞樑三日，到底是大快人心，還是細思極恐，真的見仁見智。

一場奧運盛事，有勝者與敗者互相擁抱，場面感人；也有氣急敗壞的參賽者，為表達不滿而不斷爆「操」。獲得最理想的成績，失卻了運動員風度，值得嗎？國民支持的就是正確嗎？運動員身為國家模範，這個國家的教育又是否以這位運動員為標準？容許我們再讀百年前的文章一段作個小結——「人們不能蔑棄掃蕩人我的餘澤和舊蔭，而硬要去做別人的祖宗，無論如何，總是卑劣的事。有時，也或加暴力於所謂『他媽的』的生命上，但大概是乘機，而不是造運會，所以無論如何，也還是卑劣的事。」

誰說異邦奧運精神不包括發音似髒話的口號？自古以來，國罵從來都是國粹；你不會說，是你沒種......好似係，除非唔係。

（本文不代表藝文格物立場）