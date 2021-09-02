尖沙咀火車站郵政總局天星皇后消失前｜吳永順《建築．交響．夢》

香港城市發展，移山填海，拆舊樓、建新樓，一直以來都被視為理所當然。常有人說：「舊的不去，新的不來。」不過，當舊建築舊街道舊市集從城中逐一消失，當歷史文化生活模式逐步湮滅於推土機下，我們才驟然醒覺，我們失去的，實在太多。

文：吳永順 ｜ 原題：消失的建築 消失的記憶 ｜ 來自《建築．交響．夢》



尖沙咀鐘樓的前身為尖沙咀火車站的一部分。圖片攝於1975年12月28日。（資料圖片／美聯社）

今天所見，當年古色古香的尖沙咀火車站已變成香港文化中心，只餘下那孤獨的鐘樓；中環豐富裝飾的舊郵政總局變成了環球商場；高貴優雅的告羅士打行變成置地廣場；而那個錢箱形的第三代滙豐銀行已改成第四代由霍朗明設計的世界級建築；至於那滿載港人集體回憶的中環天星鐘樓和皇后碼頭，卻已變成一條叫作龍和道的馬路。

一些已從城中消失的百年建築，筆者兒時也曾踏足其中。

第三代郵政總局（1911年至1976年）位於畢打街與德輔道中交界（現環球大廈位置）。（資料圖片／江智騫攝）

舊郵政總局大樓是香港首幢政府綜合大樓，位於德輔道中和畢打街的街角處，這裏從前就是海旁，選址正是方便以船隻運送郵件。建築物於一九一一年落成，樓高四層，屬愛德華式建築風格。建築物以紅磚和花崗岩石建成，外立面由拱門、柱廊、騎樓、以及三角形的屋頂所組成，而且充滿豐富的裝飾。街角處還有一座塔樓，成為當區的地標。為配合興建地下鐵路，舊郵政總局在一九七六年拆卸。

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在舊郵政總局對角處，坐落過一幢也曾是中環最高的建築物——告羅士打行。樓高九層的告羅士打行，落成於一九三二年，屬當時盛行的裝飾藝術建築風格。建築物的特色就是在地下與一樓外面兩層高的迴廊，除了令大樓凸顯高貴的氣派外，還可讓在行人路上的途人遮蔭擋雨。大樓左右對稱，在街角處還豎立了一座鐘樓。不過，該建築物只存在了短短四十六年，於一九七八年拆卸，被業主重建成今天的置地廣場。

現時滙豐總行大廈設展覽講述1935年第三代大廈落成的情況。（資料圖片／余睿青攝）

皇后像廣場前，一直是香港滙豐銀行總行的所在地。廣場令總行大樓全無遮擋，任何年代的建築物都得天獨厚的成為香港地標。現存由霍朗明設計的高科技建築，已是第四代。至於第三代的滙豐總行，則是由本地建築師巴馬丹拿（Palmer & Turner）設計，建成於一九三六年，亦屬於裝飾藝術風格。第三代的建築物樓高十三層，以鋼架作結構，外形是有如「凸」字形上窄下寬的對稱設計；屋頂則是節節後退成梯形；室內大堂更有以馬賽克砌成的壁畫，盡顯宏偉氣派。大樓在一九八一年拆卸，留下的只有門前兩隻銅製獅子。

上世紀七八十年代，香港經濟起飛，中區不少極具歷史價值的建築物都被拆卸，紛紛讓路予高樓大廈。那個年代，拆樓重建是硬道理，社會沒有半句聲音。

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到了二零零六和零七年，天星鐘樓和皇后碼頭要拆，卻掀起了連番爭端，事件亦反映港人保育意識日漸提高，亦促使政府重新檢討保育政策。今天兩個碼頭已經絕跡，變成了一條馬路。這些建築歷史印記，只能從回憶中尋找了。

作者按：原文寫在二零一五年一月，於二零二零年七月修訂



（本文獲天地圖書授權轉載，不代表藝文格物立場）

書名｜建築．交響．夢

作者 | 吳永順

出版｜天地圖書（2021.07）



作者簡介：吳永順，香港建築師、創智建築師有限公司董事、太平紳士、專欄作家。從事建築設計及城市設計三十多年，參與過百項商業和公共建築，作品有香港理工大學創新樓、公理堂和中環街市等項目。曾獲頒香港青年建築師獎（1994）及十大傑出設計師獎（2013）。積極參與公共事務，擔任多種公職。曾任香港建築師學會會長（2015-2016），自2018年起擔任海濱事務委員會主席。對建築設計及城市規劃的評論常見於傳媒報導。



內容簡介：「怎樣的城市，便有怎樣的建築。」化和社會價值觀；同樣地，城市規劃和建築設計也會影響當地人民生活。建築既是藝術與科學的結合，也是一個實踐夢想的旅程。每幢建築物的背後都滿載建築師的心路歷程，這些故事，可能比單看建築成果更能發人深省。作為資深建築師，作者參與香港多個重要建築項目，也參與市區重建、土地供應和海濱規劃等公共事務多年，持續推動相關公共政策的發展。本書選輯了他在報章專欄和個人網誌上的文章，包括他對建築尤其是海濱發展的經驗和見解，也有對各地著名建築設計的觀察和品評。希望讀者藉着本書更深入地欣賞建築，並可從不同角度了解我城的建築、規劃和城市設計。這本書，也為香港在踏進二十一世紀以來的城市發展作一個記錄。



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