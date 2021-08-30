星期一扮工｜打工仔白日夢的建築設計密碼：一地一窗一文化

辦公室的窗總是緊閉的，偶爾有陽光從窗外灑進來，我才能感受到外面的世界原來陽光明媚。

窗，是建築物不可或缺的部分，也是我們生活或工作在樓閣中的「必需品」。

在室內，我們可以透過窗，看到街上的風景；透過窗，我們可以知道外面是晴是陰，是朝早還是晚上。開了窗，我們可以感受到空氣的流動。走到街上，只要一抬頭就會看到密密麻麻的窗，它們互相保持距離卻又匯集在一起，看上去好像千篇一律但其實稍有不同，就這樣塑造了公共空間的風貌。

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一般人對窗的認識都比較表層，而日本建築師塚本由晴則對窗作了深入的研究，了解窗背後的意義和理論。《窗，時間與街景的合奏》這本書就是他的代表作之一。《窗，時間與街景的合奏》給我的第一個印象是：以為它是一本建築美學攝影書，閱讀過後，才發現自己的推算錯誤。

作者塚本由晴到訪了11個國家，31座城鎮，看過35段窗的街景。揭開這本書，你會看到歐洲、亞洲不同城鎮的街景照，也會看到一幅又一幅精繪的建築物立體圖，而當中的主角就是「窗」。作者從窗的系譜、制度和生產三方面解構不同國家、不同城市的窗。通過窗的材質、設計等，了解和探索當地的氣候、文化和歷史，道出了窗背後所隱藏的信息。

歐洲許多文化遺產或保護地區的街景，原則上都保存了原貌，窗也必須維持原有外觀。」「在歐洲，窗是建築屋主的所有物，同時也是作為街景的共有財產。」「在亞洲，建物立面由居民各憑所好所需來裝設窗戶，或是利用窗將陽台化為室內空間，或是增設空調室外機或換風扇。 塚本由晴

書名｜窗，時間與街景的合奏

作者｜東京工業大學塚本由晴研究室，塚本由晴

譯者｜蔡青雯

出版｜臉譜 （2014）



不同的地方，窗戶的數目與規律都不同，就如比利時的布魯日，配合人字形屋頂的中心軸，頂部設置一扇窗，下面是石造或木製的十字形窗戶。又如越南，「管屋」形式建築連綿的街景，陽台和不規則重疊交錯的窗戶展現出生氣盎然的風貌。

窗，對於工作在辦公室的我們，是一個接觸外在世界的渠道，卻從沒想過對於窗也可以這樣做調查、作研究、寫故事。你以為《窗，時間與街景的合奏》是一部冷冰冰的作品？細心讀過後，你一定會感受到它那感性的一面。

（本文不代表藝文格物立場）

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（本文不代表藝文格物立場）

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