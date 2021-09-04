飯豐萬理江演便利店員工說日本女生故事｜還是日本｜湯禎兆專欄

之前曾提及，春季日劇中已有女性獨活的主題劇，想不到往後更不斷變本加厲，相關劇種蔚然成風，如雨後春筍般湧現。而且均集中以「一人飯」作中心，先有由江口德子主演的《女子獨活的守則》，不過內容涵蓋面仍較為寬廣，包含女子獨活各範疇的刻劃探索。往後所見的他劇，就似乎集中火力在「一人飯」的處理上去。

文：湯禎兆 ｜ 原題：「一人飯」的時代劇



《彆扭女生的一人飯》中的飯豐萬理江，乃從平庸的便利店員工女生角度，刻劃追逐網上的「王子」飲食日記，從而去展現探索日常美味的歷程。而《獨酌亦可》的大政絢則是成功事業女性的人設，而反其道而行去追尋「一人飯」的品味提升。至於《如果合你耳朵的話》中的伊藤萬理華就是現實中害羞女生，只能依靠「連鎖飯」的廣播推介，才得以重新建立自信。

以上風潮其實也有現實根據的，最近看過一個關於日本「一人飯」的調查報告，顯示出女性「一人飯」的頻密度日漸提升，而抗拒度亦趨下降，成為社會的新興現象之一。不過仍有不少抗拒「一人飯」的理由，最多人厭惡的是店內不自在的用餐氣氛以及共享座位（即「搭枱」）的文化。而上述作品往往正是從以上的爭議點出發，從而努力為「一人飯」洗去污名，加以美化肯定。與時代脈搏結合，正是觀看日劇的趣味之一。

（本文不代表藝文格物立場）

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