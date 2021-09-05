鈎針編織｜鉤織食物「暖笠笠」 100% 純棉手工製作蛋糕

大家還記得英國跳水運動員戴利，在奧運期間靠織冷衫解壓成為熱話。未知他看到這些毛織鉤針蛋糕與意粉後，會不會在下個比賽也織一下？



大多數的鉤針編織成品都是圍巾、冷衫或者毯子，但其實鉤針藝術品可以有很多變化，除了「毛公仔」外，前教師兼藝術家 Normalynn Ablao 就展示了編織成品也可以「好好食」。

Normalynn 當了 16 年教師，過去三年是一名學前班老師，現時是位全職媽媽，但她最為有名的，是用線創造出令人驚嘆的食物鉤針編織藝術品。這些「食物」除了看起來很美味，感覺也充滿暖意，有一些更有實際用途：

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Normalynn說她的網站是個非營利中介，幫助為非營利組織籌集資金。她在個人網站上表示，這些鉤針蛋糕袋誕生於 2006 年，除了是個人興趣，她的網站也能宣傳鉤針編織藝術，並幫助慈善事業，使非營利組織受益。

「每塊蛋糕都是 100% 純棉，手工製作。這也是我可以一邊享受甜食，一邊減少卡路里的方式。」

「我的鉤針編織作品，主要目的是分享快樂，就算我的藝術品吸引了不會鉤針編織的人，但只要能讓他們感到驚奇和快樂就可以了。」

緣起

Normalynn之所以會開始鉤編，源於20年前她在百貨公司看到有位女士的上衣，縫著一朵由紗線製成的花朵。她即時想買下來，但覺得太貴了，然後她去了當地的紗線店並描述了那朵花，工作人員告訴她那朵花是用鉤針編織的，而當日她就學懂了鉤針。

自從那時起，她就開始設計鉤針花與鉤針食物。例如她在2013年的那個鉤針意大利粉，就大受歡迎：

意粉 (IG@copaceticcrocheter)

「我把鉤針當做鋼筆，用紗線做事時，就像在寫草書一樣，體現了美感和優雅。」

現時她的網站仍有免費提供編織步驟，但新手可能就要先學一些基本技巧才能嘗試（起碼要學懂看步驟說明）。

大家又有沒有興趣試試？