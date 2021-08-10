《爆機自由仁》NPC想做free guy必先做poor guy任人魚肉

電影快要完場，不管那個本來是背景人物（NPC，Non-Player Character）的主角Guy最終能否獲得真正自由，背景人物革命有否成功，我都已經答應了自己：我會再看一次的。

職員開場前再三叮囑：請勿劇透。我想到的是，在遊戲世界尋找題材，這齣並不是唯一的吧，反正都是跑來跑去，大片格局就是走不出灑點狗血，沒有什麼大不了？看到半途，我才明白有些大片就算劇透了，你都甘心去看……ok啦，劇不劇透都猜得到啦。

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《爆機自由仁 Free Guy》台灣譯為《脫稿玩家》，前者大膽，後者貼切；大膽在於「自由」幾乎成為禁詞的當下，仍有電影取名百無禁忌，細察情節的革命成份，只消回顧一下每個國家的歷史，每有受欺壓的人民，都有成功起來並且不願做閒角的角色，成為時代主角。後者脫稿，指的是背景人物在遊戲裏本來就給玩家魚肉，程式設定他們不可踰矩，卻因一個人工智能的覺醒，受其中一位程式原創者寄託了情感，竟然在遊戲裏發現真愛——對啊！係真愛——然後心心眼追住玩家並且追求成功，換來一個可以改變自己命運的機會。

遊戲主權從來都在真實世界裏的殺人狂魔手裏

關鍵在於遊戲設定的「黑超」太陽眼鏡，只要戴上它，就代表你是玩家。背景人物本來不應亦不能戴上黑超，背景人物就是背景人物，遊戲裏的社會已經完善了遊戲制度，背景人物連市民都不如，每天被迫讀同一堆對白，被迫叫同一杯咖啡；相信如果遊戲有投票活動，都只能投一個市長出來。《爆機自由仁》遊戲主權從來都在真實世界裏的殺人狂魔手裏，他們自恃有才有勢，在遊戲任意駕駛坦克入城，殘殺背景人物，用噴火器燒著他們，用偷來的私家車撞向他們，儘管有背景人物一直舉高雙手，槍枝還是直指他們，在遊戲裏的一個凌晨子彈橫飛。只要他們受著苦，玩家就開心快活，彰顯自己才是全能全知統治者。

《爆機自由仁》主角Guy在遊戲裏竟然戴上黑超，初嘗自由滋味，自然一發不可收拾。他打破遊戲法則，一人佔領街道，誓要做一個令社會進步的good guy。本來遊戲是要幹盡壞事才有分數，才會證明你管治遊戲世界得當，豈料好人好事都會升level，好人半生平安對抗壞了的人，背離法則的行為其實就是仁義禮智的實踐，最終獲得全球掌聲。

Good guy要成為free guy的話，必先要做到poor guy（Guy的說法是great guy聖人也）——被無數玩家欺凌，歷盡滄桑才有機會在玩家休息區的煲底相見。在做poor guy的階段，就要見識遊戲世界所有的、最殘酷的殺人方式，施在受害者身上的，施在自己身上的，翌日又無限復活當作什麼事都沒有發生，看着金魚說愛你。

只要你曾經查詢如何獲得自由

電影彷彿在說：人工智能都可以尋得自由，真人又有何難？難在每個背景人物都需要明白一回事——並不是每個good guy都可以成為free guy，更多的是失敗收場永劫輪迴做poor guy，永遠困在server裏，只要你曾經查詢如何獲得自由，你就永遠無法找到server監牢的鎖匙，因為你無法做好你的背景人物，擅自上街尋求自由——在遊戲裏，一旦你走出馬路，就有兩個官方玩家扮成的警察要你回到行人路；你逃跑？他們就用上帝模式來抓你。

回到譯名：《爆機自由仁》的「仁」就是華人傳統文化經常推崇的，乍見孺子將入於井，今日見狀遊戲主權者就推年輕人入井才夠資格管理社會。最諷刺的是，今日推崇儒家的幾乎都被永遠懷念，不仁不義還成為全世界的成功之道呢。不寫「人」而寫「仁」，說的是比個體實踐更遠大的道德目標，而這何嘗不是一種不切實際。在遊戲裏，新儒家已死，連無罪推定都是笑話，仁？You talking to me? 砰！上網買第二集玩啦！

（本文不代表藝文格物立場）