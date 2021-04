既然大隱隱於野《尚氣》又何必學習大大力出拳｜星期三影話

撰文: 森恩 最後更新日期: 2021-04-21 02:00

Marvel Studios自從在復仇者聯盟搞死Iron Man回購翻叮蜘蛛俠續拍黑寡婦,已將當年單憑Iron Man一個救全家翻天覆地的氣勢減到低無可低;就在疫情搞得大家上氣不接下氣的當下,MCU(Marvel Cinematic Universe)注入1989年出生的華裔演員劉思慕飾演尚氣,根據兩分鐘預告橋段呈獻的老套程度,加上男主其貌不揚的先天不足,以MCU一貫雄霸院線的傳統規模看來,看過預告而立志入場的死忠鐵粉,今年九月檔期戲院仿皮軟座椅將接受相當頻密的𠝹櫈測試。

《尚氣與十環幫傳奇 Shang-chi and The Legend of Ten Rings》兩分鐘電影預告片,滿大人梁朝偉旁白那種「我食鹽多過你食米」的老牛腔已經夠催眠,殺手男主令人聯想亞洲第一男人的英偉外表彷彿加了一把為人民服務的畫外音,加之他不斷撫摸練拳木柱大大力好打得的情景要為了感動誰,與昔日原擬李小龍兒子擔崗的人設落差是頗大的。預告片植入式汽車廣告和「京」字頭自營式電商企業廣告,無語 x 10。

來自北美的華裔男主,戲外透露自己非常推崇尚氣在MCU的武術成就與系列角色位置,預告出現的橋段卻是各大英雄片玩到爛的情節:上山修行?DC蝙蝠俠已玩過;公共交通工具失控?蜘蛛俠玩過N次。唯一吸引人的是:到底是什麼驅使殺手放棄理想而去打酒店工?是在暗示殺手不再續任歸隱較好?還是理應關門洗腦滿手鮮血才是彰顯殺手偉大才華?根據檔期排程,《尚氣》在《黑寡婦》之後,情節會有多少互動,預告片並沒有預告。

《尚氣與十環幫傳奇 Shang-chi and The Legend of Ten Rings》電影海報(imdb.com)

釋出預告片震撼網民之後,我的同溫層反應是「不了」。大片再爛,鐵粉都會撐場,不想看預告片就打負評,星期三影話也不全是影評。不過,如果想在大片看到精緻細膩耐看耐讀則顯得緣木求魚。或者,期待陳法拉是女主登基而不是女配閃現會更實際?

(本文不代表藝文格物立場。原題:看預告片已知有幾伏)