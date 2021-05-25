《中國隊長》靈感源自香港？戲仿漫威日漫周星馳電影文化大合體？

撰文： 森恩 最後更新日期： 2021-05-25 12:30

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我花了六十分鐘看完《中國隊長之中隊崛起》（後改稱《孤膽行動》。本文下稱《中國隊長》），理應立即上社交媒體宣告這一項眼球實驗紀錄。

文：森恩

正當我的手指準備「發佈」之際，忽然想起這齣電影一句對白：「文明在進步，優勝劣汰是最基本的法則。」動畫與CG做得那麼用心，原意雖有「致敬」惡搞成份，的確，如果這是好作品，我們不拍掌按讚，它都會留存；如果是壞作品，大家好歹都舉個例，說說它有多壞，要淘汰它。

我想了一想，電影其實又未至於太差：「中國隊長」蹲馬桶、「中國隊長」上樓開房、「中國隊長」廢到捱毆、歹角引誘「中國隊長」去後巷光顧涉嫌無牌經營的沐浴場所……這麼反英雄的文藝電影，連字幕英譯都惡搞一番，它似乎是值得我們看完的。

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《中國隊長》5月18日首在騰訊「獨播」（官方字眼）公映不久，幾乎一律負評。有人質疑官方評分數據為7.6分有多可疑，在我看來，負評與否、分數高低，從來只是網民集體宣泄情緒；電影有多壞有多差，還需認真檢視內容。我用手機觀賞時，是持開放和欣賞的態度去看待，希望認真地探討電影有哪些值得我們欣賞的段子，有哪些值得我們存疑的段落。

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首先，我要問的是：這真的是通過了當局批准播放的電影嗎？電影花60分鐘惡搞金庸小說、周星馳電影《食神》《國產凌凌漆》《功夫足球》、日漫《龍珠》、漫威《美國隊長》，還有電玩《街頭霸王》等等等等，倒還可以接受的，卻竟講述「中國隊長」把一張酒店房卡放在穿低胸神奇罩的女粉絲事業線之間，對話還充滿了性暗示，然後就有被隱去的、嚴重的牀上情節，不要說偉光正了，「中國隊長」這個形象一點也不健康，甚至是大崩壞。

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至於那個隱隱然有達哥影子的大配角，竟與「中國隊長」談「自由意志」：「你有兩種選擇，一種是被生活改變自己，一種是自己改變生活。」「每天叫醒你的不是夢想，是爺爺。」「人沒有思想，和鹹魚有什麼區別；就算是鹹魚，也要做最鹹的那一條。」牽動近二三十年的香港電影語言與文化，這齣電影的文化根基，容我大膽地說，都是源於香港的。

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更驚人的是，提到「大肆擄掠小孩」的「洗腦」教育，做「超級血清計劃」生物實驗，還提到「有很多孩子失蹤」。「中國隊長」去拯救孩子時，孩子竟然不願走：「他們聽不到我任何的呼喊和勸解。」對準了粉紅色的小網民，對號或不對號，願意入座的話，自然讀到自己的痛處。《中國隊長》亦有些場景，令人聯想到孩子在街上受傷、途人不顧而去的時事新聞，例如一幕在市集後巷什麼的，有兩個大男人欺負一個小女生，那個鏡頭角度十足監控鏡頭，不難聯想到昔日新聞報道重複播放孩子的可憐經歷。

容我再問一次：這真的是通過了當局批准播放的電影嗎？只要細心察看畫面細節，例如孩子被囚時看的是日本漫畫、大歹角背後是東瀛風的屏風，有了他國元素緊扣在歹角身上，令你感覺很安全，對嗎？還有更重要的元素：傳統神話角色的警世用途：「你看看現在，誰還記得他們？時代變了，還還會看他們？我們的時代結束了。」有這種回顧「中華文化英雄人物有多好」的腔調，為電影打了疫苗，成功地保護電影，難怪男主這麼說：「是不是神劇拍多了就會有超能力。」多看神劇，自然學會怎樣過關？

「中國隊長」與大歹角對決時，談到受控制的孩子。大歹角說：「你讓我放了他們，我怎麼放了他們？他們在這多開心啊！我可以給她們想要的一切。」到了大歹角的手下對付「中國隊長」，說出這個道理：「文明在進步，優勝劣汰是最基本的法則。」這似乎是對整個中國電影工業的詰問。惡搞成功與否，倒是其次；身為機器的一部分，面對機器本身，電影藝術還可以走得多遠？或問：在說與不說之間，界線在哪？

不得不讚賞的是，製作傳統人物的用心。許多網民品評時，或會忽略近二十年意圖翻新傳統文化神話人物的效果有多土有多壞。儘管繪圖方面創意欠奉，至少，這齣東西顛覆了「中國隊長」該有的形象，又引入歷史與小說人物，誠意尚算是有一點點的。

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不過，在「看了兩分鐘」就奮起攻之的年代，認真，往往是會輸的。

（本文不代表藝文格物立場）