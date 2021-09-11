日劇舊劇be kind rewind回到演員未紅時｜還是日本｜湯禎兆專欄

有時候，看一些舊劇，也有意想不到的趣味。

最近Netflix把《明日香工業高校物語》上線，那是11年的舊劇，十年前的作品，且又是常見的熱血青春校園類型，表面看上吸引力不大。但我一看下去，即被一眾演員所吸引，主要原因是當年班底有不少今天已成為獨當一面的明星名優，新晉演員在時日推移下證明收成正果。

文：湯禎兆 ｜ 原題：回到未紅時



當中有初出道不久的松坂桃李，劇中飾演為母求醫而兼職男公關的友人，後來他在我深愛的《寬鬆世代又如何？》（16）發光發熱，而且已成為電影界不可或缺的一線男優（21年已完成三齣作品，分別為《那時候》、《生命的停車場》及《空白》）。女主角武井咲（直）後來更星途璀璨，日劇上成為重拍名作《黑革的手帕》的女主角元子不在話下，香港觀眾對她印象最深刻的應是電影《浪客劍心》中的神谷薰。第二女主角是剛力彩芽，後來在14至17期間更可堪稱為日劇女王，幾近每一季都必定有由她擔大旗的作品播放。

與此同時還有賀來賢人，看慣了他在《我是大哥大》系列及《新三國志》中的誇張演繹法，回到未紅時看他出演內斂的單戀純情少男誠，又別有一番風味。此外，也有出道不久的永山絢斗（瑛太弟弟），現在已成為備受各方重視的性格演員，連奇峰突出的《馬賽克日本》（14）也由他出任男主角。更為甚者，此劇乃屬古川雄輝的真正出道處女作，現在他也一帆風順，在日劇《騷擾遊戲》（18）及電影《神去村的日常》中均任重要角色。

一齣舊劇原來是一眾已冒出頭來的演員的成長交叉點，這已是彌足珍貴的觀賞趣味。

（本文不代表藝文格物立場）

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