平面插畫師轉型學3D動畫　創角色品牌多平台迎合市場拓展商機

近年愈來愈多商廈和購物中心，為空間增添藝術色彩，與不同藝術家合作推出活動。隨著市場多元藝術需求日增，科技日新月異發展，藝術家除按傳統形式售賣插畫賺取收入外，亦可透過IP授權和推出多媒體作品，以普及藝術形式讓作品打入消費市場。全職插畫師的Manda Leung，正透過機構為業界提供培訓課程，裝備自己轉型方向，參與多項多媒體藝術商業合作，發展自己事業。

文：賴家俊

圖：賴家俊、受訪者提供



Manda參與「Feel the Motion」的短片作品，其中一個蜜蜂角色早前更獲商場青睞申請IP授權，邀請她以此角色創作一系列有關保育的動畫和展覽素材。(賴家俊 攝)

除了開班授徒外，在市場售賣自家作品是藝術家賺取收入最主要途徑，但隨著消費市場對藝術美學有愈來愈多需求，新一代藝術家將有更多平台拓展自己事業。

2017年才開始投身全職插畫師的Manda，甫入行便已定位自己職業路向，推出自家IP（智慧財產權 intellectual property）品牌，透過豐富鮮艷的色彩和可愛設定，以兩個愛吃甜點的角色宣揚正能量。

「公眾不會認識自己的IP品牌，所以要想方法讓自己的品牌角色增加曝光。例如在不同節日為角色推出插畫，又會為角色推出Whatsapp Sticker，參加公開比賽，等多些人認識這些角色。」

三年來，Manda不斷摸索用社交媒體一步步建立品牌，投身IP授權產業，其設計角色屢獲商業合作，用在各類產品設計或購物中心空間佈置上。時值上年疫情影響生意收入，她也發現自己在經營上去到瓶頸位置，要想想自己的角色怎樣走下去時，適逢在廣告見到某地產商與本地動態影像設計公司合作推出的「Feel the Motion」計劃，以培育「Arts Tech」人才為目標，Manda便報名參與計劃所提供十二堂免費線上課程。

「機緣讓自己參與這次培訓計劃，提升自己競爭力，現在設計行業已不再單看平面設計，市場對動態影像需求龐大，大家見到街上愈來愈多大屏幕投放動畫廣告。」

課堂深入淺出讓她認識動畫製作流程、如何開發意念、設定角色和風格、如何計劃故事流程等等。她亦首次學習怎樣使用軟件製作動畫短片，如何轉接場景、加插特效、製作3D圖層和聲效製作等，更獲導師分享前線實戰經驗，怎樣與客人溝通，這些資訊讓她有更好準備投入產業轉型。

由平面插畫轉型3D動畫，Manda認為要從新學習故事創作技巧。「插畫只是一張圖一個故事，動畫要做好整個故事流程，需要更多場景轉換。」

Manda參與「Feel the Motion」的短片作品，曾獲於尖沙咀中心及帝國中心的多媒體幕牆展出機會。(受訪者提供)

Manda參與「Feel the Motion」的短片作品，曾獲於尖沙咀中心及帝國中心的多媒體幕牆展出機會，短片其中一個蜜蜂角色早前更獲商場青睞接洽她IP授權，邀請她以此角色創作有關保育的動畫展示於商場內大屏幕，並設計一系列展覽素材，為大眾帶來更好的正能量，一掃疫情下的陰霾。

她表示業界正在轉型，商場展覽不再滿足單單有打咭影相景點，它們更希望推動訪客有更多互動體驗。商業插畫師應該迎合市場需求不斷學新事物求變，不要只局限自己喜愛的角色創作，「現在很多商場大型活動，除了傳統展板外，商場的大屏幕展示和QR互動遊戲，都是插畫師可以參與創作的平台。」

插畫師不應只是坐等機會，應主動尋找出路！ Manda Leung

Manda的動畫作品，可看此觀賞。