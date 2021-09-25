用廣告概念來孝順媽媽｜乜都有哲學｜連載之十六

我的媽媽今年已九十歲，是一個通情達理的女人。她小時候一個人在廈門鼓浪嶼上中學，遇上戰爭後，被迫放棄高中的教育，回到小漁村中婆婆的家，耕田、餵豬都是她的新任務。沒有日本的侵略，她就會完成學業，奔向自己的理想和職業，可是戰爭奪走了她原有的精彩人生。

媽媽說英語 ｜ 文：吳文芳

嫁了給我爸爸後，她去到一個很封建的新家庭中，在老祖母的苛刻對待下，保護我們兄弟姊妹就成為她最重要的任務。前年她大病，我的弟妹像照顧小孩子一樣哄著她。作為大兒子的我，既然是「所謂」有創意之人，我放棄慣常的安慰，以一個無厘頭的打招呼方式和一句她不明白的英語，用賣廣告的方式跟她溝通。

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不論在病房或在家中，我一見到她，就握好右手的拳頭，水平方向往前推向她，鼓勵她用相同的姿勢，跟我的拳頭互撞一下。開始的時候，她無可奈何，勉強握著拳頭，豪不情願，於是我開玩笑般露出一個不滿的眼神，希望她用力推過來。就像賣廣告時講求頻率，我連著說「媽媽用力推過來！」她為了讓我知道重視我的要求，她就真的用力推了過來，力度大得嚇了我一跳。好玩的是她也知道自己太用力，在那一刻尷尬地笑了出來。這是那十多天以來，看到媽媽露出的第一個笑容。這亦是早前的文章中提及的 「刺激與反應」（Stimulus and Response）。現在這手勢成為了我與媽媽之間的新語言。

接下來的日子，我還纏著她要跟我學三個並不容易發音的英文字「Take It Easy」。我沒有解釋這三個字的原意，只要求她發音一定要准。媽媽在第一次衝口而出時的發音最準確，不過之後就開始混亂了。有趣的是兩個月後，我的大妹妹從多倫多回來探她，我要媽媽向妹妺說英文，她不假思索地用最標準的英語說出「Take it easy」，一個人的潛意識原來那麼厲害！

（本文不代表藝文格物立場）

第十六集受訪嘉賓：著名香港藝術家、電影海報設計師阮大勇。阮大勇60年代任職廣告公司，於70年代開始為電影（例如：《半斤八兩》、《唐山大兄》、《精武門》等）繪畫電影海報，阮先生的繪畫糅合中國國畫和現代西方的視覺元素，善於捕捉電影人物的神髓，莊諧並重，奠定其後香港商業電影海報的基本風格。及後於第36屆香港電影金像獎獲頒「專業精神獎」。



香港電台《乜都有哲學》主持紀文鳳、吳文芳（圖右）與嘉賓阮大勇（圖左）作視像專訪（照片由香港電台提供）

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香港電台第一台節目《乜都有哲學》，現逢周六晚上10時20分播出。節目由導演兼廣告人吳文芳主持，資深廣告人紀文鳳擔任嘉賓主持，透過來自不同行業的人物專訪、生活小故事，以及淺談廣告構思與創作，讓聽眾重新發現香港人獨有的生活態度與哲學。



吳文芳（Willde Ng）｜前導演、前廣告人，近期熱衷寫作。出生於中國福建省晉江縣，1979年加拿大留學回港，三年後加入香港智威湯遜（JWT）擔任美術創作總監，並於1989年晉升執行創意總監，是當時首位華人出任國際4A廣告公司此類職務，任內協助JWT連續四年獲選「年度最佳創意代理商」及兩次摘得香港4A「金帆廣告大獎」。1992年，吳文芳離開JWT，創立「另一影廠」，成為一位知名的廣告導演。影廠更兩度榮獲香港4A「金帆廣告大獎」。2006年，吳文芳創立 thinkingwithoutthinking limited（不假思索有限公司），一間以人為本的企業傳播諮詢公司，為多個項目整理思維、制定策略並實施計劃。曾為香港2007年特首候選人曾蔭權提供連任競選策略諮詢，提出口號「我會做好呢份工！」，令其民望大幅提升24個百分點。吳文芳於2011年9月榮膺《Campaign》雜誌（亞太版）「25年來塑造亞洲創意行業的九位傳奇人物」之一，表彰其卓爾不群的創意才華。因早年周遊列國拍攝電視廣告，吳文芳熱衷旅行與品味異國文化。 2012年起自創獨具一格的「40小時」概念品牌，計劃以旅行專欄、旅遊書、電視節目、社交媒體、實體店等，全方位推廣旅行文化。現於中環開設一人圖書館，希望啟發年輕人在書本中找到生活的自由。



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