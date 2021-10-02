創作一個廣告到底要改幾多次｜乜都有哲學｜連載之十七

去到哪裏，做什麼工作，我都希望團隊將要花的時間放在前面而非後面。前面是指準備工夫。要做得足夠，才有靈機一觸的空間，帶來更好的創意。如果我們想得周全，當出現創意的閃耀時，就會得到想要的反應。當然，有時候也會發生一些「客戶愚昧和缺乏智慧」去看你提出來的創意的不幸事件。

One Shot Deal（一擊即中）理念 ｜ 文：吳文芳

一個人的精力和專注，在第一次永遠是最動人的，每改一遍，就會弱了一些，因為折衷永遠不會產生最美好的概念。在離開廣告公司十年後，受到香港4A金帆獎邀請擔任嘉賓，頒發十年中最有創意的廣告。我在致辭時說，自己入行時，每一個創意大概只需要1.765次數的改動，客戶就買了。十年前我離開這行業時是17.65次，很可能再過十年，從第一次開會的創意到最後出現的版本改動的次數將會是176.5次。在座的廣告精英咧嘴大笑，席中客戶低聲微笑。

我一向認為廣告人應該爭取晚上七點半回家。要做準確的東西很快，沒有信心的人才需要左思右想，舉棋不定。我經常告訴做創意的員工，我喜歡看西班牙的鬥牛表演。它結合漂亮閃耀的衣服、發怒的牛，與死亡擦身而過的舞蹈動作。但這些都只是前奏，重要的是最後的環節，鬥牛勇士拿起長劍，左手搖動紅布，引著已經獸性大發、滿身披血的牛更靠近自己身體的動作。鬥牛勇士最後提起利劍，在只有一次的機會下，將利劍送進脊椎上突出來的地方。直至利劍進入脊椎中心，剩下刀柄可以看得到的時候，狂牛的神經中樞已經喪失了知覺。它前身向前一跪，向鬥牛勇士俯首稱臣。全場觀眾自動自覺揮動白手巾，裁判割掉牛耳朵送給勇士。在強烈的呼聲中，鬥牛勇士向觀眾展示牛的耳朵。這就是我所說的「一擊即中」！不過，我最重要的功能還是懂得組織，再去煽風點火，生物學上稱發酵，管理學上叫總動員。

還好我有一顆善良的心，我喜歡鼓勵想肯定自己、幫助別人的人。我今年60多歲，正在全力以赴去打造一個以打破人與人之間的隔膜為目的，叫「40urs（黃皮膚看天下）」 的旅遊平台。「Ours」意思是我們的，這個世界就是我們的，大家的。我們應該在將來有機會時，出去看世界，出去吃從來沒吃過的東西，遇見沒有想過會遇上的人，去談從來沒想過的話題。這個平台，是我人生最後第二個夢想，還有一個是去加爾各答幫助在街邊快要死去的老人。在人生中最為重要的，是知道什麼是自己最想要的和為什麼要它。

（本文不代表藝文格物立場）

第十七集受訪嘉賓：香港多媒體視像工作者、攝影師鄧鉅榮｜鄧鉅榮於80年代開始從事專業攝影活動，90年代參與廣告拍攝及導演工作，並積極參與多項社會文化義務。近年，鄧鉅榮監製一套以攀石運動員黎志偉為主角之紀實片，與導演何善中希望透過影像一一紀錄，把這種永不放棄的力量傳遞給社會大眾。



香港電台《乜都有哲學》主持吳文芳（右一）、紀文鳳（左二）與嘉賓鄧鉅榮（左一）及何善中（右二）合照（照片由香港電台提供）

【延伸閱讀：人工任你開價？1980s廣告界都市傳說由來】

香港電台第一台節目《乜都有哲學》，現逢周六晚上10時20分播出。節目由導演兼廣告人吳文芳主持，資深廣告人紀文鳳擔任嘉賓主持，透過來自不同行業的人物專訪、生活小故事，以及淺談廣告構思與創作，讓聽眾重新發現香港人獨有的生活態度與哲學。



吳文芳（Willde Ng）｜前導演、前廣告人，近期熱衷寫作。出生於中國福建省晉江縣，1979年加拿大留學回港，三年後加入香港智威湯遜（JWT）擔任美術創作總監，並於1989年晉升執行創意總監，是當時首位華人出任國際4A廣告公司此類職務，任內協助JWT連續四年獲選「年度最佳創意代理商」及兩次摘得香港4A「金帆廣告大獎」。1992年，吳文芳離開JWT，創立「另一影廠」，成為一位知名的廣告導演。影廠更兩度榮獲香港4A「金帆廣告大獎」。2006年，吳文芳創立 thinkingwithoutthinking limited（不假思索有限公司），一間以人為本的企業傳播諮詢公司，為多個項目整理思維、制定策略並實施計劃。曾為香港2007年特首候選人曾蔭權提供連任競選策略諮詢，提出口號「我會做好呢份工！」，令其民望大幅提升24個百分點。吳文芳於2011年9月榮膺《Campaign》雜誌（亞太版）「25年來塑造亞洲創意行業的九位傳奇人物」之一，表彰其卓爾不群的創意才華。因早年周遊列國拍攝電視廣告，吳文芳熱衷旅行與品味異國文化。 2012年起自創獨具一格的「40小時」概念品牌，計劃以旅行專欄、旅遊書、電視節目、社交媒體、實體店等，全方位推廣旅行文化。現於中環開設一人圖書館，希望啟發年輕人在書本中找到生活的自由。



延伸閱讀——