香港設計︱產品不只美觀實用　設計師倡要貼地生產助新人尋出路

產品設計在現今商品市場愈來愈備受重視，優良設計不旦能提升用家使用體驗，亦能提高產品競爭力。曾奪「德國紅點設計大獎」的產品設計師郭岳榮（Jimi）從事產品設計多年，見證香港商品市場在生產過程中日益看重設計元素的變遷，深信設計是生活一部分，認為這一代產品設計師不能單看設計美觀實用，還要懂得引入Design Thinking，才能真正讓產品設計成為商品生產最重要元素。

設計是從問題為起點，設計師就此提出解決方案，然後才美化產品，用適合材料降低成本，讓產品推出市場建立品牌形象才叫完成工作！ 產品設計師 郭岳榮

文：賴家俊

攝：賴家俊、Albert Leung、受訪者提供

場地：金木影舞廚MWPDC Studio



Jimi 設計的廚刀，榮獲多個世界級設計獎項，如「2011年IF產品設計獎」、有「設計界奧斯卡」之稱的「德國紅點設計大獎」，最新一個就是台灣「2018 金點設計年度最佳設計奬」。（攝影：Albert Leung）

七十年代初於理工學院畢業的Jimi，坦然因未能考上大學但畫得一手好畫，所以報讀設計學院，曾從事數年廣告設計工作，為了接手家族工廠生意，毅然放棄了當設計師的念頭，他表示那時只有跨國大型企業才會講究設計，設計在那個年代是不值錢的東西。在職場初期所學專業無用武之地，更讓他見證整個東南亞商品市場以抄襲起家！

與產品用家保持緊密溝通，Jimi(右)多年來支持大小廚藝比賽。(圖片由受訪者提供)

設計不受重視兩大原因

「現在大家都崇尚日本（MIJ / Made in Japan）品牌，但在我年青的年代，日本產品也常見抄襲，大多數國家都經歷過抄襲起家的歷程。」

他表示有兩個主要因素促成社會不重視設計行業。首先抄襲是任何發展中國家必經之路，在那個工業為主的年代，細廠沒有龐大資金創業，所以必定選最好賣的東西賺第一桶金，台灣、香港和中國都曾經歷過這歷程才再建立自己品牌，超初有得抄更不用考慮自家設計；此外，那時很多企業老闆都是「紅褲仔」出身，由工廠捱出頭的人士，他比大部分人更了解產品製作過程，對立項生產有自己主見。大家說要找設計師，但設計師很多是外行人，他們的提案可能老闆自己也想到，又或者是不切實際高成本甚至生產不到，最重要一點是老闆擔心過料給設計師，萬一對方食兩家茶禮又會幫其他同行做，變相助益了競爭對手。

「當生產規模不斷變大，企業要求存產品只有兩條路可走：一是鬥便宜，一是鬥新穎。」

Jimi認為若是鬥便宜，便會限制產品製作成本，沒有好材料質量必定低，要有利潤除了降低成本外，便是做一件人無你有的東西，單是「紅褲仔」技術已未能滿足市場，市場競爭激烈讓大家開始重視設計，讓設計變成戰勝競爭對手利器。

接手家族生意後，Jimi開始轉型做廚具家用產品，早期經貿發局廣告開始有些外國訂單，他覺得自己對世界見識不夠，所以三十年前開始往德國法蘭克福參展，主動去找歐洲訂單，每次在展場觀察對方市場定位和想法，哪些品牌特別重視設計？雖然他在九十年代初已在香港註冊自己品牌，但之後一直做OEM（代工）生意，他明白自己未有能力出自家設計，所以不斷去不同市場了解對方，從中慢慢建立自己方向。

「一般設計師認為產品只要夠靚，符合人體工學便足夠，對一些廠方來說設計不要太超前是件好事。但若要創新，設計師有沒有了解產品市場的消費文化？還有產品生產過程是怎樣？要了解基本生產技術才能做出好產品！」

Jimi (左二)的設計室設了專業廚房，經常與業界專業人士交流，回饋產品使用體驗。(圖片由受訪者提供)

香港設計並無優勢籲放眼全球

他表示海外也經常遇到設計師不熟悉生產過程的問題，由於自己讀設計又在工廠打滾多年，深明每個生產工序和流程，所以自己有優勢接海外單訂，有能力把海外發來的設計轉化成可生產的產品，也讓他積累信心於千禧年後由代工生產到正式出自家品牌，開始重拾設計夢。他從哥爾夫球桿可以讓用家就自己的慣用力度調加法碼為靈感，把廚刀加入法碼調重設計，把刀變成用家最個人化、只屬於用家一個人的刀具，而這設計讓他獲2011年IF產品設計獎、有「設計界奧斯卡」之稱的「德國紅點設計大獎」和2018年台灣金點設計年度最佳設計奬。

「大家留意一下，不同國家的人批薯仔的刀法都有所不同，不要說全球，只是中國南北地區，也見到廚師用刀有分別，廚師一旦不用自己常用刀具，手感就會感到不妥。」

作為較早期奪得「德國紅點設計大獎」的華人，他表示隨著資訊普及，已愈來愈多華人開始得到這獎項，可見全球設計交流日益緊密，但就在這大環境下，香港設計師更應走出去看不同市場和了解產品銷售地用家文化。「香港做設計其實並無優勢，大家要了解自己不要把自己放在最高的地位，除非你只做香港市場，否則設計師一定要去了解其他市場想法。我們鄰近中國，內地的設計界競爭很大，想法也已很超前，香港設計師要脫穎而出，更應多走出去看看！」

Jimi認為設計要落地，最首要是產品能生產到，就這一點他很推崇北歐的設計，當中尤其丹麥設計最為簡約，她們的產品並不難生產。大約二十年前，他曾為荷蘭一所設計學校提供獎學金，笑言參加學生極具創意，但有些參賽作品太貼地太易做，「有一個學生用隨處可買的3M貼紙做吊燈，太簡單不利賣出，無廠家肯做。」獎學金最終未有採納任何學生設計，但給予了五個獎項。

他認為今天的設計師要懂得引入Design Thinking，在更多框架限制下去創新。「設計不再只是講外觀，一個好的設計還會考慮成本、材料是否合理、包裝大小、產品大小、能否符合人體工學、運輸成本、甚至近年愈來愈強調環保問題，這種設計上變化讓產品設計師更注重全盤思考。」

Jimi表示至今仍然希望多栽培新人，他表示就自己所能，盼為新一輩有想法的設計師提供協助啟動他們的構想，幫助他們所設計的產品投入市場生產，尋找銷售平台。

Jimi表示當代設計師不能再只講產品外觀，還要為產品引入Design Thinking！(賴家俊 攝)

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