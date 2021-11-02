金馬影展｜選映日本名導代表作　相米慎二逝世20周年紀念

今年適逢日本名導相米慎二（Somai Shinji , 1948-2001）逝世二十週年，台北金馬影展特別策劃焦點導演專題，選映他備受讚揚的《水手服與機關槍》（Sailor Suit and Machine Gun, 1981）、《魚影之群》（The Catch, 1983）、《愛情賓館》（Love Hotel, 1985）、《颱風俱樂部》（Typhoon Club, 1985）、《搬家》（Moving, 1993）、《夏之庭》（The Friends, 1994）、《風花》（Kaza-hana, 2000）等七部代表作，帶影迷一睹這位侯孝賢都盛讚的名導傑作。



相米慎二以深具魅力的長鏡頭和青春少女題材為人稱道，藥師丸博子以極道少女角色奠定偶像教主地位的《水手服與機關槍》膾炙人口，直至今日仍不斷被改編重拍。《魚影之群》則透過鏡頭捕捉緒形拳、佐藤浩市與夏目雅子與海洋搏鬥的命運，糾葛的親情與愛情令人心碎。同年上映的《愛情賓館》與《颱風俱樂部》更展現他獨到的觀察和純熟的電影語言，前者成功打破情色與藝術的界線，後者精采刻劃青春男女遊走成長與幻滅的狂想，不僅橫掃南特影展、東京影展、電影旬報等多項大獎，連電影大師侯孝賢看完後都盛讚「這才是電影！」

相米慎二在九○年代作品風格轉趨溫和內斂，《搬家》以小女孩視角面對父母離異的家庭轉變，細膩描繪從抵抗到理解的情緒轉換。改編兒童文學名作的《夏之庭》藉由小學生與獨居老人的莫逆之交，將他擅長的成長題材融入戰爭歷史和生死哲理。在遺作《風花》裡，相米慎二卸下早年的野性狂放，找來性格男星淺野忠信對戲影后小泉今日子，讓在塵世迷航的兩人攜手踏上看透生死的旅程。

除了相米慎二專題，影展也邀來《海鷗食堂》導演荻上直子的療癒新作《河畔小日子》（Riverside Mukolitta），讓背負祕密的松山研一與滿島光，成為彼此相互扶持的依靠。鹿特丹影展金虎獎得主池田曉的新作《超正經樂團的糊塗戰爭》（The Blue Danube），以招牌荒誕風格嘲諷官僚、父權和戰爭，開創另類反戰電影。日本新生代男星須藤蓮首部自導自演作品《逆光夏戀》（Backlight），則訴說一段七○年代發生在尾道的禁忌戀情，韻味十足的懷舊情懷，令人想起大林宣彥《轉校生》。還有備受動畫迷關注的《鹿王》（The Deer King），也確認加入精采片單，動畫導演安藤雅司、宮地昌幸邀來堤真一、竹内涼真、杏擔綱配音，攜手將日本奇幻作家上橋菜穗子筆下的瑰麗世界搬上銀幕。

點圖了解相米慎二7部獲盛讚的作品及在台北金馬影展播映的其他出色電影↓↓↓

+ 34

2021金馬影展將於11月11日至28日展開，10月29日晚間舉辦選片指南，10月30日開始售票。

《水手服與機關槍》

《水手服與機關槍》（1981）是相米慎二最為人所知的影史經典。影片描述父母雙亡的高中美少女，意外得知自己是黑幫老大的親戚，因不忍所剩無幾的幹部們慘遭滅幫，決定出馬帶領幫眾歸返正道。影片精采融合幫派犯罪與校園青春，以極道少女題材引爆破億票房熱潮。一代偶像教主藥師丸博子無懈可擊的演出和演唱，奠定她永垂不朽的巨星地位。直至今日仍不斷有改編電影、影集問世，女主角的接演人選如長澤雅美、橋本環奈等都成為影迷粉絲的熱議話題。

《魚影之群》

相米慎二不僅擅於捕捉少女的青春活力，也能展現人類的撼動人心的奮鬥力量。在改編吉村昭同名獲獎小說的《魚影之群》（1983），講述愛上漁民女兒的青年，為了博得漁民歡心，決定向其學習捕魚，沒想到卻從此改變他的命運。片中《楢山節考》緒形拳飾演的漁民、青澀卻亮眼的佐藤浩市，以及英年早逝的夏目雅子，三人面對無情的海洋，奮力與命運搏鬥，糾葛的親情與愛情既深刻又令人心碎。

《愛情賓館》

當「羅曼情色系」粉紅電影蔚為潮流的八○年代，相米慎二勇奪橫濱電影節最佳影片、導演、編劇、攝影、男主角與新演員六項大獎的《愛情賓館》（1985），以深刻的長鏡頭和傑出的場面調度，成功打破情色與藝術的界線。影片講述一名公司倒閉也無力償還鉅款的男子，決定到愛情賓館開房間，找一名素昧平生的應召女郎一同赴死。相米慎二揭開日本泡沫經濟崩塌前，都市男女沉迷金錢、權力、慾望的社會光景。片中山口百惠名曲〈夜色〉，若隱若現地吟詠出角色繁複曖昧的心境變化，讓本片在形式與內涵上，饒富意味綿長的時代氣息。

《颱風俱樂部》

除了《愛情賓館》大放異彩，相米慎二相同年還有橫掃南特影展、東京影展、電影旬報等影壇多項大獎，連電影大師侯孝賢也盛讚的《颱風俱樂部》（1985）。影片透過一群男女中學生，在酷暑難耐的夏日裡，賀爾蒙讓彼此百無禁忌，當強颱挾狂風暴雨過境東京，被迫滯留在校園度過一夜的他們，終將迎來刻骨銘心的高潮，展開一場遊走於成長與幻滅的青春風暴狂想曲。年僅14歲的工藤夕貴，也以片中充滿青春靈動的演出，獲得影壇注目。

《搬家》

相米慎二在告別騷動喧囂的八○年代後，作品風格轉趨溫和內斂。《搬家》（1993）將鏡頭對準一名原本幸福快樂的女孩，終日爭吵的父母決定離異，爸爸正收拾物品準備搬離，沒想到校園生活也不如她所意，當熟悉的一切翻天覆地，她試圖改變成人的世界，內心世界同時也有了轉變。當年年僅13歲的田畑智子初登大銀幕，將女孩從幸福、失落、反抗到理解的情緒轉換演繹的絲絲入扣。

《夏之庭》

相米慎二的《夏之庭》（1994），是他創作生涯後期的暖心經典。影片改編作家湯本香樹實的獲獎兒童文學名作，講述三名小學生因喪禮而對「死亡」產生好奇，決定觀察住在附近的獨居老人，期待目睹死去的瞬間，沒想到竟成了莫逆之交，抑鬱孤獨的老叟也終於對他們敞開心房，娓娓道出塵封多年的往事。相米慎二將擅長的成長題材，融入戰禍歷史和生死哲理，使作品顯得更加質樸且雋永。佐藤浩市之父，昭和演技派代表三國連太郎洗盡鉛華，動人演出為本片更添豐厚層次。

《風花》

早年以青春野性、躁動狂放闖出名號的相米慎二，創作晚期則越顯返璞歸真。遺作《風花》（2000）由性格男星淺野忠信對戲影后小泉今日子，飾演慘遭停職的公務員與歡場女郎，對生活同樣充滿失意與迷茫的兩人，攜手踏上一段漫長旅程。影片從塵世迷航到看透生死，到極其詩意動人的公路電影，彷彿是相米慎二為自己譜寫的人生輓歌，在銀幕上留給影迷無盡的懸想與哲思。

延伸閱讀：盤點10部黑馬級冷門電影：哭聲、完美陌生人、求生走佬Family…（點圖放大閱讀↓↓↓）

+ 12

+ 11

《河畔小日子》

《當他們認真編織時》導演荻上直子睽違四年的新作《河畔小日子》，邀來松山研一、滿島光攜手主演。描述一名孤僻的男子來到烏賊加工廠工作，在社區裡認識了奇怪大叔和四處推銷墓碑的父子，以及心事重重的女房東，他們各自背負著祕密，卻在不知不覺中成為彼此相互扶持的依靠。影片帶有荻上直子特有的簡單恬淡敘事風格，令人莞爾的幽默，卻多了對生死體悟的況味，在看似平凡的日常生活中，萃取出人與人之間的理解與包容，帶來不可思議的療癒力量。

《超正經樂團的糊塗戰爭》

曾以《迴紋跳針跳針》贏得鹿特丹影展金虎獎的日本導演池田曉，最新作品《超正經樂團的糊塗戰爭》，故事以時空未明的日本小鎮為背景，河的兩岸居民持續炮火對戰，一名新兵加入作戰，卻只有他聽見對岸傳來的音樂，詭異事件開始接二連三。池田曉延續一貫荒誕風格，刻意簡化設定場景、跳針似的重複對白，以及演員的面無表情和機械般的舉止，宛如郭利斯馬基的喜劇節奏，加上洛伊安德森的突出異趣，歡笑之餘更大肆嘲諷官僚體制、父權社會和無意義的戰爭。

《逆光夏戀》

日本新生代男星須藤蓮首部自導自演作品《逆光夏戀》，便展現他不俗的導演才華。影片以七○年代廣島尾道為背景，男孩帶著學長回到家鄉度過暑假，和兒時的青梅竹馬出遊晃悠，他們抽菸跳舞、暢談三島由紀夫，彼此眼神卻曖昧交織，牽起一段不被祝福的戀情。片中尾道的懷舊街道與學生情懷，彷彿結合大林宣彥《轉校生》的颯爽青春，以及村上春樹〈聽風的歌〉的曖昧浪漫，更有著三島由紀夫作品裡的豪放解脫，搭配大友良英的配樂，充滿甜蜜卻又禁忌的影像氛圍。

《鹿王》

今年入圍安錫動畫影展引起熱烈討論的《鹿王》，由《攻殼機動隊》、《排球少年！！》動畫製作公司Production I.G出品。故事改編自日本奇幻作家上橋菜穗子代表作，講述絕跡已久的「黑狼熱」重現人間，天才醫師矢志查出瘟疫真相並研製解藥，但必須找到染疫卻倖存的飛鹿戰士凡恩，才能解開一切謎團。曾擔任《千與千尋》、《盜夢偵探》、《你的名字》作畫監督的安藤雅司，和動畫導演宮地昌幸聯手執導，打造出瑰麗壯闊的奇幻世界。

延伸閱讀：Netflix｜趁新年一次煲完4套金馬電影 除咗《孤味》仲有大把好戲（點圖放大閱讀↓↓↓）

+ 4

延伸閱讀：粵劇電影《白蛇傳．情》驚豔中外觀眾 網民：比復仇者聯盟4好看（點圖放大閱讀↓↓↓）

+ 10

【本文獲「台北金馬影展」授權轉載。】