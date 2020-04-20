新海誠：從富二代變成與宮崎駿齊名、拍出村上春樹韻味的動畫導演

一個日本隱形富二代拍了部神作，票房高得嚇人！ 這部神作就是新海誠的《你的名字。》。電影在日本上映28天，票房就突破了百億日元。之前能做到這一點的日本動畫導演就只有宮崎駿一人。導演新海誠也因此被稱為下一個宮崎駿。

《你的名字。》的標籤實在太多。在日本上映的前九周，每周都拿下票房冠軍，超過了宮崎駿的《起風了》、《崖上的波兒》和《幽靈公主》。在香港、台灣以及泰國的首周電影票房也都是冠軍。它在IMDB上的評分達到了8.9的高分。

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新海誠的動畫為甚麼會這麼厲害？

首先，電影的畫風很唯美。這也是新海誠作品一貫的特點。每一幀都可以截下來做壁紙，他因此得到了「壁紙狂魔」的稱號。

不僅有「新海誠壁紙」，還有「新海誠濾鏡」。是不是非常小清新？當時刷爆網絡的濾鏡就是根據他的畫風製作的。但這也很容易讓人覺得他的動畫「美則美矣，沒有靈魂」。他似乎總是缺一個好的故事。

《你的名字。》濾鏡效果圖（一条提供）

《你的名字。》終於講了一個好故事。故事的主角是小鎮姑娘三葉與東京的高中少年瀧。兩人在夢中互換了身體，逐漸萌生愛意，最終在現實中相遇。看上去是一個特別中二和少女心的故事，但因為有了精巧的結構，看的時候會覺得非常戲劇化。

新海誠在採訪中說，故事的靈感來源於日本的一首詩歌：「夢裏相逢人不見，若知是夢何須醒。縱然夢裏常幽會，怎比真如見一回。」說的就是由一段夢引發的愛情。

《秒速5釐米》和《言葉之庭》（一条提供）

這種純愛題材也是新海誠最擅長的領域。之前的兩部作品《秒速5厘米》和《言葉之庭》就屬於這個類型。也是這兩部電影為新海誠在中國奠定了粉絲基礎。

在過去的電影裏，新海誠總是傾向於製造一個遺憾的結局，讓男主和女主彼此錯過。《你的名字。》卻有了一個美好的結尾：三葉和瀧最終相遇了。他說這是「日本311大地震」帶給他的啟示：「我們的社會、生活的城市並不會永久保留下去。在這種環境裏創作動畫片，我應該寫出靠自己的力量主動去改變命運的故事。」

新海誠的電影總讓人聯想到村上春樹。青春的迷茫、感情的困惑正是他喜歡探討的話題。「在青春歲月裏，我們對世界各種事情還懵懂。尤其是人的感情。我認為人生就是一系列巧合重疊在一起的。雖然我不相信命運，但還是希望給相遇一個交代，一個故事。」他也常說自己就是村上春樹的粉絲，從小就受到他的小說的影響。《聽風的歌》、《尋羊冒險記》、《世界末日與冷酷異境》都是新海誠喜歡的作品。

電影裏的畫面這麼美，其實大多取材於導演的日常生活。新海誠說電影裏東京的場景幾乎都是他居住地的附近，平時路過這些好看的地方，他就會想像把眼前的景色放到電影裏。

《你的名字。》導演新海誠（一条提供）

這就是導演新海誠。雖然已經四十多歲了，還是滿滿的少年感。他畢業於日本中央大學文學系，隨後加入了Falcom遊戲公司。2000年，新海誠推出了5分鐘動畫短片《她與她的貓》，算是他早期比較知名的作品。從此他開始獨立動畫製作。

新海誠竟然是一個「隱形富二代」（ 一条提供）

最讓人意外的是新海誠竟然是一個「隱形富二代」。他的父親經營着一家家族企業，就是給有錢人造別墅的那種建築公司。

上圖就是這家公司的官網。雖然這家公司和動畫沒甚麼關係，但在官網上貼出了《你的名字。》的介紹，低調地在導演這一欄寫上了「敝社社長之子」幾個字。兒子的電影票房破了百億日元，父親忍不住在官網上炫耀了一把。其實，新海誠的父親一直希望兒子繼承家業，反對他做動畫。倒是母親喜歡畫畫，對新海誠的影響很深。

現在，新海誠已經從一個默默無聞的獨立動畫製作者變成了宮崎駿接班人。幕後的製作團隊也越來越強大。電影中負責人物設定的田中將賀和負責作畫監督的安藤雅司都是日本動畫界的重量級人物。新海誠在與他們的合作中依然會流露出不自信的一面：「他們會說我畫的分鏡圖不太懂。如果換作是宮崎駿導演的話，雖然邏輯不通，但還是能理解他的意思。我只能說實在不好意思，我會繼續努力的。」

按圖看看新海誠《天氣之子》劇照↓↓↓

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