經典禁片《感官世界》重新上映　藏在性愛場景下的毀滅性淒烈愛情

《感官世界》改編自轟動一時的情殺案「阿部定事件」，片中大量真實的性愛場景，導致發行時不為保守的日本法規所許，僅能以法國企業出資製作的方式，躲避國內審查制度的限制；在當時的台灣，也僅能以不見光的方式流傳這部電影，可謂不折不扣的「禁片」。

近年流行經典電影的數位修復，使得這部電影藉此重新躍上了大銀幕，觀眾也將可正大光明地欣賞，這部代表日本新浪潮的導演大島渚的話題鉅作。電影內容講述任職於日本料理店的女侍阿部定（松田暎子 飾），與已婚的老闆石田吉藏（藤竜也 飾）的悖德相戀；對性愛成癮的兩人私奔後荒淫度日，直到佔有慾愈發強烈的阿部，在性行為的當下殺害了愛人石田。

《感官世界》重新修復版於10月30日在台灣上映，點圖查看《感官世界》精彩劇照▼▼▼

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香豔淋漓的性愛場景中，交媾出自我的追求與毀滅

影史中的「新浪潮」一詞源自於 1950 年代末的法國，強調了導演即是創作者，運用快速跳接的畫面拼接劇情，或用顯突兀於全片的長鏡頭強化敘事，如杜魯福執導的《四百擊》，以不連續的手法打破以往電影風格。受到這波浪潮影響，日本也開創了屬於自己的新浪潮，當時《感官世界》的導演大島渚，深受影響成為了日本新浪潮的代表。

《感官世界》中對於性的描繪赤裸真實，去除了電影文化中對性愛的遮掩，器官的沒入與高潮時體液的吞嚥，運用長鏡頭的拍攝不予觀影人任何一絲喘息的機會。以不避諱的性愛交代故事，同時結合濃厚日本傳統文化及畫面表徵角色內心的意向，如日薄西山時行軍的皇軍、阿部定逐漸轉變的穿衣風格，在一片香豔淋漓的性愛場景中，大島渚活用畫面交代了兩人對自我的追求與毀滅。

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生理差別所造成的歧視，不過是男性最為殘破的一塊遮羞布

電影中，阿部為了家計而外出工作貼補家用，因此相遇了老闆石田；從起初受到權勢的逼迫，阿部逐漸地產生對壓迫者的依戀，袒露自己深藏許久的強烈性慾。日益高漲的性需求，以及逐漸膨脹的佔有欲，阿部終成了瘋狂且扭曲的恐怖情人；對於肉體刺激的追逐，大膽嘗試千奇百怪的招式，最終在搞不清楚是愛意還是恨意中，殺害了深愛的石田並切下其陽具。

《感官世界》的荒淫無度，包裹了女性對愛與性的追求；其中淒烈的愛情故事，為了強烈的愛慾不惜犧牲所有，就算顛覆了常觀、衝撞了體制，任由需求控制心靈的阿部定，才是真正掌握住了自己的命運。放逐自我的人並不可恥，對於道德的評斷不應依性別而有不同標準，生理差別所造成的歧視，不過是男性最為殘破的一塊遮羞布。

1976 年時的浪蕩者被打入禁片冷宮，透過 2020 年的數位修復，敢愛敢恨敢追逐的阿部定，演出了女性在壓抑社會中的自我；禮數與道德限制了思維，但不可否認的是，你我都是活在赤裸裸的「感官世界」。

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【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】