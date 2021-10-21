王漢倫結束打字員生涯做電影明星遭拖欠片酬告上法庭｜魏煜格

她面容姣好、打扮時尚，立刻被相中，主演明星公司的首部長片《孤兒救祖記》。此前一年，明星公司拍的都是打鬧、滑稽類的短片，已經瀕臨破產。鄭正秋相信必須要拍攝長片，才能扭轉局面。 魏煜格：追認百年老電影 回顧影星王漢倫參演足印

不誇張地說，明星公司是靠王漢倫的三部電影起死回生，並開始穩步發展、擴大規模。不過王漢倫不是明星主創們的眷屬。

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明星的老闆們，似乎並沒有對沒有給王漢倫許諾的片酬有一絲絲內疚。

這時，在紐約成立的長城畫片公司遷到上海，聘請當時大學還沒有畢業的戲劇新秀侯曜做編劇和導演。於是王漢倫主演了侯曜的三部電影——《棄婦》、《摘星之女》、《春歸夢裏人》，算是暫時脫離寡母的形象，但也沒有幸福美滿。

看這三部電影的影評，影評人表揚了侯曜手法的逐漸成熟，但是王漢倫的演技是穩定發揮的。當我看到王漢倫自己最認同的電影是《棄婦》的時候，我忍不住去認真研究了一下《棄婦》，發現這真是二十年代難得一見的女性主義電影。

《棄婦》講少奶奶芷芳的丈夫有了個情婦之後，把她逐出家門。她和陪嫁丫頭采蘭離開之後，到書店找到工作，遭到老闆調戲，憤然辭職。深感女性命運的悲催，她參加婦女會，還做了會長。這時和情婦鬧翻的丈夫前來，跪求她回家去。她拒絕了。丈夫把她告上法庭，說她是「逃婦」。為避開通緝，芷芳和采蘭住進尼姑庵，偏又遇到強盜，兩人先後窮困而死。芷芳死前，還夢見了男女平等的那一天。

繼明星公司之後，立意先進的長城畫片公司們，除了生活補貼，也沒有給她說好的片酬。她把長城告上法庭，卻只獲得一張空頭支票。這是邵氏兄弟的天一公司又來邀請，主演了《電影女明星》和《空門賢媳》。不料天一更加變本加厲，片酬未付，還騙她去南洋隨片登臺，讓她坐在櫥窗裏買票。她再次自救，逃回上海。一連串的欺詐，讓她決定要拍一部自己的電影。 魏煜格

這個劇本改編自侯曜學生時代的劇本。長城的電影都有英文標題，而《棄婦》的標題是All the World Against He，直譯為「全世界與她為敵」。這的確是王漢倫人生的寫照。

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繼明星公司之後，立意先進的長城畫片公司們，除了生活補貼，也沒有給她說好的片酬。她把長城告上法庭，卻只獲得一張空頭支票。

這時邵氏兄弟的天一公司又來邀請，主演了《電影女明星》和《空門賢媳》。不料天一更加變本加厲，片酬未付，還騙她去南洋隨片登臺，讓她坐在櫥窗裏買票。她再次自救，逃回上海。

一連串的欺詐，讓她決定要拍一部自己的電影。於是花800元買下當時著名的小說家包天笑的劇本《盲目的愛情》。當時明星公司設備片場空閑，急忙租給她，她邀請名導演卜萬蒼執導。卜導演原來和影星張織雲同居，此時張織雲轉投茶葉大王唐季珊的懷抱，卜導演無限失落，時常光顧馬場，留下王漢倫自導自演。影片還未完成，明星因為開拍新片，急忙收回片場。當時做小助理的蔡楚生，是唯一鼓勵她完成影片的人。她買一部手搖放映機，在家裏自己慢慢放映，慢慢剪接，用了四十多天終於完成。影片上映時，改名《女伶復仇記》！

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如果故事完結在此，也算是個不錯的結局，因為王漢倫憑藉自己的名氣，的確賺到足夠的錢，退出了影壇。她開了美容院，報紙上還報道她還出了自己的美容產品，並且拍了宣傳片。

因為觀看《孤兒救祖記》而踏入銀壇、和王漢倫一起主演過《電影女明星》的胡蝶，第一個到美容院捧場，可以世道不好，美容院沒能持續下去。王漢倫追求者不少，但再次嫁人、也再次以離婚收場。

1930年王漢倫暫別銀幕，開了美容院（圖片由作者提供）

為了自立，她曾到東北去演出舞蹈，大小報紙上也一直能看到她日漸貧困的消息。最讓人大跌眼鏡的，是有些作者抱怨她的「腳還是太小」（她是「解放腳」），說她早就應該結婚…… 她從來沒有掩飾過自己的孤單，她的兩隻貓也多次上過報刊雜誌。日本人佔領上海後，曾經請她演戲，她拒絕。抗戰結束之後，房東逼她退租，看到她在報上「求救」。但不論如何，她生存下來。1950年還在孫瑜的《武訓傳》中演出慈禧太后，念白、動作都顯示出老佛爺的氣度。

這位祖上是蘇州大戶人家的女兒，原名彭劍青，在女校讀書時英文名字是 Helen。說到藝名王漢倫，她說這個「王」取的是老虎頭上的「王」字。哪怕全世界都與她為敵，她仍做到自己追求的自覺與自立。

（影話系列「當全世界都與她為敵」之六。原題：中國第一位電影明星王漢倫。本文不代表藝文格物立場）

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