《電影之神》的改編妙思｜還是日本｜湯禎兆專欄

山田洋次為松竹100年而拍的《電影之神》當然好看，但了解多一些背景資料後，更加佩服薑愈老愈辣的道理。

文：湯禎兆



《電影之神》本是原田舞叶的原作，當中不成器沉迷賭博的老父，原型其實來看自身的經歷。用原田舞叶自己的話說，《電影之神》根本是一本私小說作品，當中三成為真實的個人經歷，而七成是天馬行空的奇幻想像。好了，與電影相關的主題，當然構成被改編的契機動力。但山田洋次的改編，依我看來可說是大刀闊斧，毫不留情。

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最重要的，是本來酗酒嗜賭的老父圓山鄉直，其實少年時不過沉迷於電影評論，最風風火火的日子也不過為與人筆戰，現在山田洋次把他「擢升」為松竹的副導演，甚至有機會開拍自己的處女作，由此而來的影像豐富性完全不可同日而語。也正因為此，一眾新構思的角色如著名女優桂圓子又或孫兒圓山勇太才得以在作品中大放異彩。

只舉一例，已足以分別高下。原作結果是鄉直看著《星光伴我心》而大團圓收場，現在則是邊看《東京物語》，然後由桂圓子走出銀幕，邀請鄉直回到彼岸的世界再一起拍攝工作。意境絕對有天淵之別。

山田公公，感激不盡！

（本文不代表藝文格物立場）

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