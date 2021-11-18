梅艶芳絕密受訪照片、雜誌封面曝光　製成NFT作品今公開拍賣

《梅艷芳》電影上映大熱，重新牽起梅姐熱潮。今日便有一批隱密多年的梅艷芳受訪照片，聯同雜誌封面被製成NFT作公開拍賣。

BlueArk早前宣布將會和《電影雙周刊》攜手合作，於2021年11月18日在BlueArk平台發布以已故香港天后梅艶芳接受《電影雙周刊》訪問時所攝照片而製成的NFT（非同質化代幣）作品，當中包括從未曝光的絕密照片，藉此回顧天后梅艶芳從崛起到成名的傳奇，並與大眾分享她在當初正式出道十年時的蛻變。

《電影雙周刊》於1979年1月11日創刊，是香港本地的地道電影雜誌，最高峰時（1990年代初）每期銷量達13萬冊以上。並於1980年創辨「香港電影金像亅，成為香港電影界的年度盛事，見證香港和華語電影的發展歷程。《電影雙周刊》於2007年1月宣佈暫時停刊，最後一期為1月11日發行之第724期（以經典舊刊為封面）。《電影雙周刊》是香港出版歷時最長時間，期數最多的電影雜誌。



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此次拍賣適逢導演梁樂民執導的傳記式電影《梅艶芳》公映，為向傳奇天后梅艶芳致敬， BlueArk和《電影雙周刊》決定將部份拍賣收益撥捐《文化動力慈善基金》，並舉行慈善電影夜，邀請基金受惠者共同見證梅艶芳傳奇一生重現銀幕前。該基金旨在推廣慈善文化與扶助弱勢社群，透過發掘、轉化、釋出及拓展弱勢社群的潛能，讓每個人都能珍惜看見與被看見的機會，從而成為促進社會持續發展的動力、發揮更多的可能性。

是次拍賣，BlueArk非常榮幸能夠在平台上呈獻以傳奇天后梅艶芳接受《電影雙周刊》訪問時所攝照片而製成的NFT作品。訪問照片於1991年由黃志明攝影，並刊登於第313期（1991年4月4-17日 ）的《電影雙周刊》。當時正值梅艶芳出道十年，《電影雙周刊》以「十載光華 梅艶芳」為題，以封面故事記載傳奇天后梅艶芳的個人展覽「梅艶芳十載光華滙展」，並從事業、感情及個人成長為她作一個回顧，記錄一代天后崛起的傳奇。

本次合作的NFT作品，除了其中2張刊登於周刊上的訪問照片，還有相當具有文化價值的第313期《電影雙周刊》封面，以及2張於訪問時拍攝、但從未曝光過的珍貴照片。照片在五分一個世紀後以NFT藝術品的形式重現公眾面前，並在元宇宙世界中永續流傳，意義非凡。

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