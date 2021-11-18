Banksy新作露屁股Simpson　取材英絕症漢因「死前清單」遭警拘捕

Darrell Meekcom跟疑似Banksy作品合照。（圖片擷取自：Worcestershire What's On Twitter）

55歲的Darrell Meekcom是一名伯明翰城市大學退休講師，與妻子及兩名女兒一同居住在基德明斯特鎮。儘管他患有心臟病、柏金遜症和腎衰竭，日常需要倚賴拐杖及輪椅協助出入，但生活寫意。

可惜好景不常，Meekcom上月卻被醫生診斷出罹患多重系統退化症（Multiple system atrophy， 簡稱MSA）。MAS是一種影響神經系統的絕症，患者病發後一般只餘下6年多的壽命。

Meekcom知道消息後大受打擊，原本以為漫長的人生突然被劃下限期。為了令自己能不帶有遺陷地完結一生，他決定列出一份「死前清單」，列出自己去世前希望能夠達成的願望，例如：駕駛Jaguar XJ房車在銀石賽道上奔馳、跳降落傘、跳bungee jump、乘坐露營車在英國海岸旅行等。

「死前清單」當中還有一些比較「特別」的願望，例如在Worcester Warriors的欖球比賽中裸跑等。他其中一個目標，是在在家鄉附近的警方測速車前露屁股，因為他曾「在30英里時速區域，就因超出僅僅5英里，這樣愚蠢的速度，而被他們抓了幾次」。他當時只單純地覺得這十分好笑，所以沒有想太多便付諸實行。

在11月5日，Meekcom趁妻子前去超市購物時，在Kidderminster區Stourbridge Road一架警方流動測速車前脫下褲子，露出自己的屁股。事成後，他乘坐妻子的車子如常地回家。

意想不到20分鐘後，3輛警車停到Meekcom家門前，並要求進入。由於Meekcom當時不明所以，完全預料不到「露屁股」無傷大雅的舉動居然引來這麼多警察，於是驚謊下拒絕要求。不料，門外的警員闖進Meekcom的花園，還踢爛花園原本敞開的大門，然後衝向Meekcom將其摔倒在地，並壓在他背上給他戴上手銬。Meekcom在過程中感到頭部遭到打擊。其中一名警員更以疑似制服噴霧指向地上的Meekcom。

妻子Sarah目睹一切發生，並以手機錄下事發經過。片段中，Meekcom被警員制服在地時完全沒有掙扎，他平靜地告訴警察：「我患上永久疾病，這樣我無法呼吸。」現場警員向他表示，要以涉嫌猥褻暴露和危險駕駛逮捕他。Meekcom向現場警員坦承自己在測速車前露屁股，並解析背後原因，提及自己身患絕症及「死前清單」一事。警員最後扶Meekcom站起，並把他押到警署中。

Meekcom在保譯後感到不適並去了醫院，他對自己遭受的對待大感不滿：「我從來沒有在逮捕中反抗，我覺得（警員）這種反應在這種情況下完全不成比例。」他表示已向警察行為獨立辦公室（Independent Office）報告了這件事。

事後West Mercia警方證實，一名 55 歲的男子因涉嫌猥褻暴露和危險駕駛而被捕。West Mercia 警察局長 Mark Colquhoun 表示：「對警官採取了適當的行動感到滿意」。

Sarah把片段上傳到網絡上公布後，馬上牽起網民極大迴響。

在本周初，Meekcom收到了一個匿名消息，有人自稱「代表一位國際街頭藝術家」，並想根據Meekcom的經歷創作一件作品。Meekcom當然完全不介意。

未幾，在Meekcom家附近便出現了一幅街頭塗鴉作品：兩名警察舉起警棍襲擊正在拉下短褲暴露屁股的卡通人物Simpson。

我只能假設是班克斯。這與班克斯的路線非常相似。有多少人得到了這個機會。 絕症病人Darrell Meekcom

有人可以用這樣的藝術作品發聲，這真是令人難以置信。 絕症病人Darrell Meekcom

Meekcom認為這件作品是來自著名藝術家Banksy之手，但並未得到這位神秘的街頭藝術家親自證實。

封面圖片擷取自：Worcestershire What's On Twitter／Credit：SWNS



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