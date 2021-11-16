永恆族 Eternals︱超級英雄人物歷史原型　電影情節向神話致敬？

漫威宇宙系列電影《永恆族》最近於本港上映，講述10位各自擁有不同能力的永恆族成員，7000多年來在地球生活，協助人類建設各大文明和對付變異族，以實現該族本來到地球的「計劃」。其實早在《雷神索爾》系列中，漫威已從古代北歐神話人物為參考打造超級英雄，這次永恆族10位成員，他們的角色設定原型同樣也是參考古代神話或歷史，我們看看是哪些人物？



（內含劇透，未看電影讀者請留意！）

Ajak（參考神話角色：Ajax / Quetzalcoatl）



永恆族族長Ajak，在漫畫中原是男角，電影則改為女角，有治療傷患的能力，是永恆族的智者和精神首領，其原型所參照為希臘神話中的Ajax和中美洲阿茲特克人主神Quetzalcoatl。Ajax在荷瑪史詩《伊里亞德》中曾出現，是一名驍勇善戰的英雄，曾參與特洛伊戰爭（The Troijan War）；而Quetzalcoatl是阿茲特克神話中最重要的神祇之一，又名羽蛇神，是生命之神，光明與智慧之神，能支配風雨，是創造人類和世界的神祗。

Ikaris（參考神話角色：Icarus）



能飛天並以雙眼發出死光的Ikaris，角色由發音到技能都明顯參考自希望神話的Icarus。Icarus是希臘神話中著名工匠Daedalus的兒子，二人為遭克里特島的國王關進該島，Daedalus父子使用蠟造的翼逃離克里特島時，因Icarus飛得太高，雙翼遭太陽溶化跌落水中喪生，被埋葬在一個海島上，為了紀念Icarus，埋葬他的海島命名為Ikaria（伊卡利亞島）。電影中Ikaris最後同樣衝向太陽，呼應了這個神話故事。

Sersi（參考神話角色：Circe）



電影主角Sersi有點石成金的能力，能將生命體改變成其他物體。她的原型是希臘神話中最令人聞名喪膽的女巫Circe。古希臘詩人荷馬在其《奧德賽》中，已提過這個神話人物，她是太陽神Helios的女兒，因此以一頭火燄般的紅髮為其特徵，後世畫家在描繪她時總是設定為一頭紅髮。

在希臘神話中，Sersi登場往往都伴隨邪惡及恐懼。每當她出現時都會地動山搖，樹木會突然變得樺白。她可藉巫術將人變成動物或是建立虛假的幻影，甚至可以將太陽與月亮藏起，讓白晝變成黑夜。然而在神話故事中，這個女巫渴望愛情，許多關於她的故事多半都是與愛情有關，但大多沒有好結果。

Kingo（參考神話角色：Kingu）



以寶萊塢影星身份隱身地球，能以雙手發射死光的Kingo，參照原型為巴比倫神話神話人物Kingu。他是孕育出所有神明的「地母神」Tiamat的兒子和第二任丈夫，獲後者授予象徵權威的天之石板，迎擊勇猛之神Marduk，最後被Marduk所殺。

值得留意是，《永恆族》電影中，天神族植入地球胚胎的種子叫做Tiamut，這名字應是取自上述巴比倫神話中孕育一切的「地母神」Tiamat，所以當Sersi提出要阻止Tiamut誕生時，Kingo拒絕參加，其實也是以神話故事為參考背景。

Thena（參考神話角色：Athena）



電影中，Thena曾強調她的名字沒有A字，但從她女戰士形象和名字，大家也聯想到她的原型是希臘神話中的女戰神Athena。Athena是希臘神話中宙斯（Zeus）的女兒、智慧女神和戰爭女神，奧林匹斯十二主神之一，以身穿寬大長袍、披羊皮胸甲、佩戴頭盔、左手持青銅鏡盾、右手持長矛為特徵，電影中Athena開動兵器模式的造型便和此十分相像！

神話中Athena參加了特洛亞戰爭，換下自己親手編織的刺繡彩袍，穿上宙斯的襯袍，披上盔甲。在戰場上，她到希臘將領狄俄墨得斯身旁幫他對抗戰神Ares，在女神神力幫助下成功刺傷Ares，使Ares敗逃回天界。

Gilgamesh（參考神話角色：Gilgamesh）



由大隻佬馬東石演的Gilgamesh，名字便是來自巴比倫神話英雄Gilgamesh。Gilgamesh是著名古代文學《吉爾伽美什史詩》的主角，被寫成是女神寧松之子。在巴比倫神話中，Gilgamesh是擁有超人力量的半神（神和人的混合，擁有神的智慧及力量，但沒有神的壽命），建造城牆保護人民免受外來攻擊。有歷史學家根據其他出文文獻，認為Gilgamesh真有其人，他是蘇美文明的烏魯克王國（Uruk）第一王朝的第五任國王，生活年代約在西元前 2700-2500 年中間。

Makkari（參考神話角色： Mercury/Hermes）



Makkari的快速行走能力，以羅馬神話Mercury為原型。Mercury是羅馬神話中為眾神傳遞資訊的使者，等同於希臘神話的Ｈermes。他是主神朱庇特的兒子，是商業、交通旅遊和體育運動的神，還是小偷和騙徒所崇拜的保護神。他的形象一般是頭戴一頂插有雙翅的帽子，腳穿飛行鞋，手握魔杖，行走如飛。

Sprite（參考神話角色：Sprites）



外形如小孩的Sprite並沒有直接對應的神話人物，但據漫畫原著，她曾是英國文豪莎士比亞與《小飛俠潘彼得》的作者 J. M. Barrie 熟識，並且「潘彼得」與莎士比亞的《仲夏夜之夢》中精靈「帕克」就是以她為創作原型，有評論指她的名字靈感來自眾多神話中都曾出現的精靈（Sprites），有著小孩的外形，時而善良助人，時而搗蛋作惡，渴望成長與成年人一樣，這點正正符合電影Sprite的角色設定。

Phastos（參考神話角色：Hephaestus）



電影中的發明家Phastos，他的原型是希臘神話的火神和工匠之神Hephaestus。傳說Hephaestus是宙斯的兒子，生得又駝又瘸，是眾神中最醜陋之神，卻有著善良的心，更憑高超手藝為衆神打造武器，傳說宙斯的閃電長矛，波塞冬的三叉戟，哈迪斯的雙股叉，太陽神赫利俄斯駕駛的太陽馬車，厄洛斯的金箭與鉛箭都是他鑄造的。

Druig（參考神話角色：Druids）



Druig這角色沒有明確對應的神話人物。但從名字可見，有可能與凱特人歷史中的Druids階級有關。Druids泛指與自然世界相連的凱特族祭司，在社會中屬特權階級，他們常以和平者身份出現，但在某些神話故事中他們更多地被視為術士，例如在在威爾士神話中，Druids被稱為dyn hysbys，意思便是巫師。電影中Druig在森林中生活，管治群體，備受尊崇，這與Druids在歷史中的描述十分相似。

漫威早年將永恆族融入漫威宇宙之後，已不斷地擴充永恆族的設定，例如在《復仇者聯盟4》的反派Thanos，在漫畫原設定便是永恆族族人，他的原型就是希臘神話中死神達Thanatos，他的爺爺永恆族的初代統治者Kronos也同樣是以希臘神話中宙斯之父Cronus為參考原型，還有泰坦永恆族的初祖Uranos也借鑑了希臘神話中宙斯的爺爺天空之神Ouranos。

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