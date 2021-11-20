柳樂優彌：吉田修一筆下角色最佳出演人選｜還是日本｜湯禎兆專欄

最近日本小說家吉田修一推出人生代表作《國寶》，以歌舞伎世界中兩名演員由少年到老大的羈絆為主軸，有人提議一旦改編為電影，其中一人一定要由柳樂優彌出演，我登時拍案贊同！

文：湯禎兆 ｜ 原題：柳樂優彌的暴烈溫柔



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我承認對柳樂優彌一直偏愛，誰叫他才華橫溢至十四歲就以《誰知赤子心》勇奪康城影帝，害得連梁朝偉也失儀地說出酸葡萄話。何況他後來出演的角色，既有迭創高峰的一刻（《寬鬆世代又如何》的道上馬里布令人佩服至五體投地），同時又把我鍾愛的動漫人物來完美的實體演繹（《銀魂》的土方十四郎已與他同流合身），實在是日本三十世代男優的首選心頭好。

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從演繹方法上而言，柳樂的神技是暴烈溫柔極速化身，熒幕上的他一切難以預測——其實現實上又何嘗不是：據說十五歲便與豐田艾莉交往，後來於分手半年後致電對方，劈頭便是好久不見，我們結婚吧！《寬鬆世代又如何》的道上馬里布經常狂躁失態，但在好友妹妹眼中卻是人生方向及感情依傍的溫柔舵手。即若如《今日我話事！！劇場版》中的柳銳次，同樣可在上一秒的惡形惡相，迅即下一秒跳接為小悟的溫柔正義好兄弟。更為甚者，是無論《誰知赤子心》人生絕境深情演繹的福島明，還是《銀魂》漫畫化狂飆無極限的土方十四郎，他同樣應付餘裕。

而且，他不過才三十一歲而已……

（本文不代表藝文格物立場）

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