捉鬼敢死隊︱元祖經典鬼怪歸位　流行文化ICON能再續傳承？

延續正傳的《捉鬼敢死隊：鬼魅世界》上映，汲取2016年版女子組合的教訓，這次新作導演Jason Reitman子承父業（父親Ivan Reitman為第一集導演），主打傳承與致敬，雖然亦有創新，但不會如2016年版的跳脫破格：例如棉花糖人Marshmello由大鬼變小鬼，但沿用舊版樣子，肥嘟嘟憨厚可愛。第一集原班人馬Bill Murray、Dan Aykroyd、Ernie Hudson及Sigourney Weaver均歸位客串，已故的Harold Ramis 亦以饒富意味的「身份」參與其中，故事不斷出現致敬位，雖然新一代觀眾或會嫌節奏略為緩慢，但資深影迷必定收貨，唯一美中不足是經典主題曲出得太遲，欠了當年激動人心的感覺



最新版棉花糖人Marshmello。

女主角Mckenna Grace演出出色，演宅女樣子趣致，與Podcast男兩小無猜，遇到未知世界仍然勇往直前，天不怕地不怕。若觀眾有看開恐怖片，會認得Mckenna Grace是演出溫子仁作品的常客，在《詭屋驚凶實錄》及《疾厄》的沉鬱演出，在這次《捉鬼》喜劇片中再大放異彩，令人眼前一亮，如此小年紀戲路甚廣，前途無可限量。

童星Mckenna Grace。(《捉鬼敢死隊：鬼魅世界》預告截圖)

電影有一幕演老師的Paul Rudd（電影《蟻俠》男主角）在談起1984年《捉鬼敢死隊》威水史時，小演員一頭霧水，老師說你們是看慣《陰屍路》（The Walking Dead）一代，這個段子甚有回顧兩代人看恐怖片美學大不同的意味。

【1984年版《捉鬼敢死隊》經典鬼怪】

《捉鬼敢死隊》是八十年代對流行文化影響甚鉅的經典，它融合了喜劇、動作和恐怖主題的多樣化，是第一部用上昂貴特效的喜劇電影。荷里活過往有不少喜劇恐怖片（這裏指涉及鬼怪靈異世界題材），《喪屍樂園》、《笑死人凶間》、《嘩鬼家族》和《愛登士家庭》等等，但《捉鬼敢死隊》成為當中最經典，除了主題曲風靡至今外，電影的鬼怪世界融入大家日常生活，恍如大家也會有所經歷─你可以「打電話」搵人捉鬼，而最特色是眾鬼怪有各式各樣造型，花樣百出，這是後來清一色爛面核突行屍充斥的喪屍片濫拍後，已經缺席很久的繽紛靈異世界，每隻鬼怪都成為大家成長回憶。

致敬的另一面是傳承，舊版中每個隊員各有個性，雖然有缺點但逆境時勇敢向前，這次新版小演員也傳承他們特質，平常是宅男宅女，但當危機出現時仍奮不顧身走出來。

有別於一般胡鬧的喜劇恐怖片，《捉鬼》系列教曉我們，在魑魅魍魎的世界下，唯有勇敢面對才能改變逆境！

【廢墟回憶奈良 Dreamland 清拆前最完整圖輯】