解讀藝術元素　經典電影如何成藝評教材？｜活學VIVA｜馬世創專欄

筆者從事藝術教育多年，很多人都認為我們的主要工作只是培育藝術家、設計師和興趣班導師等等。其實我們更重要的工作是培育懂得欣賞的人—觀眾。畢竟千里馬也要有伯樂賞識，再偉大的藝術家，也要有懂得閱讀作品的觀眾，否則他們也難以生存。梵谷的一生正正是上述的寫照。

文：馬世創



要培養年青人的品味，需要找合適的素材，我們可從八大藝術找找。八大藝術包括：舞蹈、音樂、繪畫、雕塑、建築、文學、戲劇和電影。有些學者或會將舞蹈與戲劇合併為表演藝術，故稱為七大藝術。在年青人的世界裡，電影是最常接觸到的。所以它是年青人培養評賞能力的重要素材。

電影在八大藝術中年紀最輕，只有百多年歷史。但它卻比前者有極大的優勢。首先，電影融合舞蹈、音樂、繪畫、雕塑、建築、文學和戲劇。舞蹈方面，從默片時代開始，由於沒有聲音的輔助，演員需要誇張的動作敘事，這種有鋪排的動作可以說是舞蹈的變奏，差利卓別靈（Charlie Chaplin）和巴斯特基頓（Buster Keaton）等的演繹手法啟廸了無數動作電影。及至揚威海外的香港動作電影，功不可抹的龍虎武師，就是來自粵劇班底。由李小龍掀起的功夫熱，到成龍轉化成動作喜劇，以至甄子丹的宇宙最強風格等等。演員透過肢體動作，展現出不同風格的動感和節奏。

當然還有寶來塢式的歌舞片，以及如《狂舞派》和《舞出真我（Step Up）》般以舞蹈為主題的電影。透過電影推廣舞者的故事。每當有這類電影，都會翻起學跳舞的熱潮。

至於音樂方面更易理解，現時普遍電影都包括配樂和聲效，不少電影更會推出原聲專輯，《星球大戰（StarWars）》和《職業特工隊（Mission Impossible）》等配樂更成為經典。不少古典樂團都在音樂會中揀選電影樂章，每當奏起旋律，一幕幕經典情境和對話，自自然然在觀眾腦海中浮現。當然也有以音樂人為題材的電影。例如電影《波希米亞狂想曲(Bohemian Rhapsody)》重現當年演唱會盛況，為樂迷帶來溫暖的慰藉；《亞Sir來自樂谷（School of Rock）》借搖滾音樂唱出教育制度的問題，音樂在電影裡佔有極重要的位置。甚至早在默片年代，戲院會安排琴手在放映期間，配合影像演奏配樂。

電影《星球大戰》劇照。

電影脫胎自攝影，而攝影脫胎自繪畫。攝影作品《The Horse in Motion》讓世人明白視覺暫留現象，因而有電影的誕生，而攝影也就是用光代替顏料去繪畫。所以，電影中的每個畫面都離不開繪畫的槪念，也就是攝製團隊刻意安排的場面調度。由前期的故事板（Storyboard）開始，每個場景的構圖、色彩、角色的姿勢等都是經過苦心經營的。

1902年《Trip to the Moon》（Wikimedia Commons）

例如，電影《Matrix》運用綠色調子貫穿整齣電影，裡面包含不少意義和詮釋；另一齣科幻電影《潛行兇間（Inception）》大玩超現實主義等等。當然，還有不少以藝術家生平為題材的電影如《梵谷：星夜之謎（Loving Vincent）》，觀眾可以藉此惡補美術史。另外，從製作的層面看，繪畫與電影的關係密不可分。早期電影如《登陸月球記（Trip to the Moon）》（誕生於1902年）的大部份場景都是出自畫家手筆，到了今天彼思的動畫也是出自動畫師手筆。儘管今天用電腦取代畫筆，繪畫的槪念也是相同的。

篇幅有限，下次再談談電影中不同藝術的展現。

（專欄「活學VIVA」每月刊出，標題由編輯撰寫，原題：「從電影看藝術：第八大藝術（上）」。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜馬世創，北角協同中學視覺藝術科主任，「賽馬會教師創新力量」第四屆創新教師夥伴。



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