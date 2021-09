《尚氣》和《Honest》的自我尋找之旅｜歌詞心頭好｜林綸詩專欄

因為《尚氣與十環幫傳奇》,又燃點起「Asian Representation」 (亞洲人作為刻劃對象)的討論。在流行文化裡,崇拜的偶像和自己有多相近,其實頗關鍵。小孩子能否買到一個亞洲人面孔的Marvel人形/手辦,青少年喜歡Britney Spears之餘能否有個鄭秀文讓時髦的她更有投入感……

文:林綸詩



小時候在加拿大讀書,常常看美國肥皂劇,當中有不少是黑人擔當主角,那時會想,為何有白人有黑人,亞洲人反而沒有?但社區裡其實什麼人種也有。到近五年,開始看到全套講亞洲移民的電視劇,就知道亞洲人終於在不同範疇裡更受到注目,更值得被刻劃了。然後除了《花木蘭》,我們得到《尚氣》。

隨著國家界線受互聯網打破,華人和海外華人的體驗越見模糊,大家始終同是追尋「被看見」的欲望。在這裡,想引用香港歌手Gareth.T一曲《Honest》的歌詞:

I don't wanna be young rich and famous

If I can't still be myself

So until my music gets famous

I'll spend morе time on myself



他雖然是香港人,但英文流利,歌中他自白不想變成高富帥,更著重如何找到自己,所以在成為一個出名的音樂人之前,他會花更多時間去追尋自我。

身份認同與流行文化密不可分,音樂人的自我尋找,也代表了每個聽者的自我尋找,所以我們才這麼喜歡追隨他們的音樂旅程。《Honest》歌曲主題談及誠不誠實,令我想起《尚氣》裡男主角被阿姨說,能否對自己坦承,並接受自己的過去,那樣他才能悟出自己的功夫,認識真正的自己。

這也大概是華人如何面對全世界,以及如何在全球文化裡自處、恆久不變持續探索的主題。

作者簡介|林綸詩,80後中大人,鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審,最喜歡合唱歌。



