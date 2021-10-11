媽媽的神奇小子｜原型人物奇遇記：蘇樺偉、潘健侶看不見的師徒情

今年夏天，香港體壇鬧哄哄的，本地運動員在奧運、殘奧及全運會屢創佳績的同時，講述香港傳奇運動員的電影《媽媽的神奇小子》亦適逢其會在各大院線公映，一下子將全民對運動的熱情推上最高點。過去每周一至六早上都會打乒乓球強身健體的朋友真人實測，奧運後更難訂到康文署的球場，現在每周有三天能訂到場已很好了。

文：金寶 ｜ 圖：大頭

原題：和蘇樺偉走過漫長的跑步人生——「最佳教練」潘健侶的金牌訓練法則：心靈的教育最為重要



《媽媽的神奇小子》原型人物（左起）：蘇樺偉、潘健侶（照片拍攝：大頭）

在大眾為凱旋歸來的運動員們祝賀時，他們背後、鎂光燈閃照不到的地方，其實還有一直支持着他們的教練、訓練員、治療師團隊甚至家人，他們同樣值得接受掌聲。很多運動員和教練是最親密的戰友，一起征戰多年，退役後情誼仍然不減，亦師亦友的關係延展至整段人生路，「神奇小子」蘇樺偉和潘健侶教練就是這樣的一個例子。

電影中的教練及蘇樺偉（《媽媽的神奇小子》劇照）

偉仔的招牌腰果眼笑容，每每在提起潘教練時便特別燦爛，平時說話不多的偉仔，遇到潘教練會秒變「開籠雀」，他和潘教練一見面便好像有說不完的話題，二人的互相調侃簡直妙語連珠，令在場人士都忍俊不禁。但原來在偉仔小時候剛加入田徑隊，他曾經因為潘教練而在運動場上鬧過情緒。

《媽媽的神奇小子》原型人物：蘇樺偉（照片拍攝：大頭）

潘教練初會偉仔於灣仔運動場，他對這個來自雅麗珊郡主學校，跑得極快的小朋友印象深刻，一眼便認定他是可造之材：「那是94年，偉仔唸小學六年級，我看到一個穿著白色長褲的小朋友跑60米。他跨步的頻率很快，雙腳好像摩打一樣，由後面追上來，在後段有種『和你拚了』的氣勢。」然而在學校運動會佔盡優勢的偉仔，在最初跟隨潘教練訓練時卻深感氣餒，偉仔說：「那時我的心肺功能不好，潘教練要我們跑四個圈，對其他隊友來說不太難，對我來說就很難。」

除了平衡力不足，偉仔還有缺鐵的問題，影響他的帶氧能力。潘教練說：「他最初未習慣這種強度的訓練，但我又沒有特意照顧他，那時他會鬧情緒。」那僵局如何打破？「唯有每次責備過他之後，又在體院打給蘇媽求救，讓蘇媽在家中安慰他，我演曹操，蘇媽演劉備。」笑問偉仔當時知道大人們在合作「挾」他嗎？他又露出腰果眼笑容搖搖頭，小時候的純真笑容，至今仍掛在臉上。

《媽媽的神奇小子》原型人物（左起）：蘇樺偉、潘健侶（照片拍攝：大頭）

問潘教練一個全港家長都想知的問題：世界冠軍，是怎樣訓練出來的？潘教練的第一個答案，也許不能滿足各位望子成龍的家長：「遺傳。先天條件很重要，蘇媽中學時代在廣州是短跑隊的。」（筆者按：已是退休人士的蘇媽目前的主要消閒活動為：行山、出海、划獨木舟、浮潛等）慢着，潘教練的其他補充或許對教育孩子能有所啟發。「偉仔在發育時期，透過有系統的訓練，加強了肌肉生長，改善了平衡力不足的問題。小學至初中時期，我們稱為『敏感期』，是訓練的黃金機會；另外偉仔有個特質，就是想法簡單，他會很專注地做好一件事。訓練傷殘運動員，我發現他們的服從性很強，肯學肯做，身體有缺陷令他們很難做好一個動作，要重複又重複地練習。」簡單來說，成功的要訣，還是「專注」、「刻苦」。

在潘教練和蘇媽雙劍合璧手下教出來的偉仔有多「捱得」？由潘教練以下舉的例子可見一斑：「能夠在田徑場上跑這麼多年，已經是很努力的象徵。偉仔腰有傷患，07年在昆明比賽，跑完已痛到不能走路，靠物理治療撐過來，08年再跑北京殘奧。」提起這一疫，從潘教練眼中彷彿仍能看見當年偉仔在昆明的惡劣情況。

電影中的教練（《媽媽的神奇小子》劇照）

技巧的訓練外，潘教練更重視的運動員的心靈成長，原來來自潘教練同樣有一位影響他至深的歐陽家駒教練，同樣是偉仔的另一位恩師。「歐陽家駒教練對我影響很深，待人以善良與真誠，懂得關懷他人，愛玩和說笑，很多都是來自歐陽教練的影響。在我往後的教練和教書生涯中，發現歐陽教練當年以他的理念教導我，我再帶着這份理念影響我的學生，是重要的傳承。」

「課堂上教授的知識是機械性的，學生怎樣想、有什麼困難和感受，師生之間要有互動和信任，可以分享，是很重要的。心靈的成長是伴隨一生的，有健康的心靈，就有健康的身體。」這番話最佳的體現其來有自，偉仔亦覺得恩師們教會了他很多待人處事應有的態度，以及面對困難的心態。

作為一位教練，潘教練說他由殘疾運動員身上看到的刻苦與堅持，同時亦滋養着他的人生。「像偉仔，他是一個很簡單很快樂的人，生命力很頑強。教書時我亦會分享他們的經歷，讓學生知道，即使有不足的人，一樣可以克服困難。」而和潘教練一起走過一段漫長的跑步人生後，偉仔有以下感悟：「要做自己喜歡的事，有興趣才有動力再去學習更多這方面的知識，這些知識可以影響整個人生或某一刻既想法。人要給自己一個興趣。」

《媽媽的神奇小子》上畫，深受觀眾歡迎，兩師徒既開心又意想不到。偉仔說：「電影為了戲劇效果會有一定創作，但當中『要努力做好一件事』的精神，是保留得很好的，出來的效果非常好，令我有很真實的感受。」至於潘教練，則被這部電影深深地勾起回憶：「92年、96年、2000年、04年，再去到08年，很多回憶被翻起，原以為隨着偉仔退役，這個人生階段已告一段落，沒想到現在又由『櫃桶底』都給翻出來。」潘教練和偉仔相視一笑，可以想像透過大銀幕，兩師徒像坐時光機，重溫了這廿幾年經過的苦與甜，當初一切的艱難，現在都成了美好的回憶。

（本文不代表藝文格物立場）