從電影看造型藝術　Matrix如何成經典教材｜活學VIVA｜馬世創專欄

上次說到舞蹈、音樂和繪畫，今次談談雕塑、建築、文學和戲劇在電影中如何呈現。

文：馬世創



雕塑方面，大家或許想到《人鬼情未了（Ghost）》或是《羅丹的情人（Camille Claudel）》等以陶塑或雕塑家為題的電影，但我更想指出的是在製作人苦心經營燈光、場景和故事下，一幕幕經典的角色造型和動作。例如《廿二世紀殺人網絡（Matrix）》中男主角躲避子彈一幕，製作團隊研發的全方位拍攝技術，多角度欣賞到時間凝固的人物動態，成功讓觀眾留下深刻印象。

還有《鐵達尼號（Titanic）》中男女主角在船尾大鵬展翅的一幕，以及《占士邦（James Bond）》電影系列，主角經典持槍的造型也引來不少電影模仿。如果將雕塑定義為「造型藝術，即是以物料和技藝製作出立體造型的視覺藝術。」那麼電影中道具正符合這個定義。電影《鐵達尼號（Titanic）》的道具組就製作了不同比例的模型，以滿足拍攝的需要，最大的長達60米，當中每個模型都是巧奪天工的藝術品。

至於建築與電影更加密切，早在默片時代的《卡里加里博士的小屋（The Cabinet of Dr. Caligari）》就非常前衛，片中抽象鋸齒狀建築物充份表達出德國式的抽象表現主義，是學習現代藝術的理想素材。而在歷史人物傳記電影中，我們亦可以從片中出現的建築物及室內場景，了解不同時期的建築風格。例如：《後窗（Rear Window）》片中的建築群是為了該片而搭建的，就是依照當時的風格。

電影《卡里加里博士的小屋（The Cabinet of Dr. Caligari）》劇照。

假若我們認同建築能反映生活，看看科幻電影，不難看到製作人對未來生活的看法。《第五元素（The fifth Element）》中的未來世界在表面上十分繁華和先進，但人們卻住在蝸居裡，片中摺合式的家具與開放式的設計，與今日的新盤開則不謀而合，是建築商參考電影，還是電影製作單位的神預測？我們不知道，只知道愈住愈細是大勢所趨。

電影《第五元素（The fifth Element）》劇照。

最後是文學與戲劇，兩者與電影都很相似，就是借故事說出某些意義。所以不少名名著都在三個藝術領域上 都有不同的發揮。中國名著如《三國演義》就是作者羅貫中綜合民間傳說、戲曲和話本而寫成的，是文學與戲劇的結合。再發展到今時今日，電影《三國之見龍卸甲》和《赤壁》等也就是從小說的基礎上發展出新的詮釋。而金庸筆下的武俠小說也經常被拍成電影，限於電影上的種種限制，這些長篇小說往往被改篇，雖然未能忠於原著，或會引來讀者的批評。但其實當中改動的心思絕對值得研究，甚至衍生出新的意義。

至於西方文學方面，電影《登陸月球記（Trip to the Moon）》乃出自法國同名小說，電影更具體地顯現當時人們對月球的想像。其月球臉的圖騰更成為經典。另外，一些著名的劇目如《Twelve Angry Men》被拍成電影，導演模仿舞台的限制，幾乎整齣戲都在陪審團室內進行。全憑各個演員精練的演技，掀動觀眾的情緒。當中人物的性格刻劃、故事的起承轉合以至故事的寓意，都可以仔細探討。

筆者才疏學淺，只在每個藝術領域都只能蜻蜓點水般提出一些觀點。當中例子未必最佳，或有更佳的引例說 明。而電影亦不能代替上述任何一個領域，只是當我們若以電影作為切入，或許可以擴闊學生的視野。畢竟電影既考慮商業收益，照顧大眾的口味，又重視美學的追求，每個畫面都經過心思細密的計算。它作為龐大團隊所製的藝術創作，必定有值得取經的地方。期望讀者下次看電影的時候，不妨從不同角度分析當中的巧妙，或許你會找到多一層意義。

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（專欄「活學VIVA」每月刊出，標題由編輯撰寫，原題：「從電影看藝術：第八大藝術（下）」。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜馬世創，北角協同中學視覺藝術科主任，「賽馬會教師創新力量」第四屆創新教師夥伴。



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