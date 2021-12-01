日本女護士有了開國功臣的骨肉之前　戴季陶還做了哪些愛情動作

根據我重編的《謝鑄陳回憶錄》的記載，謝鑄陳在1907年由巢鴨警監學校警察科轉到日本大學法科。日本大學是東京有名的六個私立大學之一（其他五個是早稻田、法政、中央、慶應、明治），校長是松岡康毅侯爵，教授有劉田鳩山，新渡戶牧野等，都是日本的法學權威。所以中國同學很多，約千人以上。

文：蔡登山 ｜ 原題：從未曝光的秘辛！黨國元老戴季陶年少時差一點娶了韓國王室之女！



就在此時謝鑄陳認識了戴季陶，戴季陶在1905年到日本就讀東京高等師範學校。1906年4月，在東京認識東渡日本就讀東京振武學堂的蔣介石。

1907年轉讀日本大學法科。謝鑄陳說：

他那時大名用戴良弼，號就是季陶（傳賢是他的派名，回國後才改用的。天仇是他在《天鐸報》的筆名，在日本寫文的筆名叫散紅生），他比其他同學都年輕，我們都叫他小戴。他同金銳新（工手學杖學生）住東京麴田區松濱舘。季公、銳新都長於日本話，季公說得更好，那時留學生說日語，能夠在間壁房裏聽不出是中國學生，同學中不過三數人，季公尤稱第一。

而他那時住在距松濱館不過一百步遠。他說：

下了課及星期，不是我同子鴻到松濱館，便是季公同銳新到我家。季公到我家便飯，更是常事，國內家裏每有食物包裹寄到，總是聞風而來，吃光為止，某次收到臘肉，適我妻及姪女不在，大家不知如何辦，竟然生吃下去，總計同學三年，幾於無日不見，我們自號為『松濱四友』。

因為有此交情，後來回國後有段時間謝鑄陳還當了戴季陶的秘書。

《謝鑄陳回憶錄》作者： 謝鑄陳｜出版：新銳文創（2021）

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《回憶錄》中記載——

季公在日，尚有一段祕辛。他當時已有大志，因與韓國復國志士交往，得識一李姓皇族公主，為韓王（日韓合邦廢君所改封，類如日本親王）叔輩之女，亦在日留學，因韓國人在東京行動不甚自由，故季公與伊往來均守祕密。季公倜儻少年，文名尤盛，風頭甚健，終獲公主青睞，相約訂婚。訂婚之日，我當然參加歡宴。席間。季公唱日本歌，我唱川劇（生平得意戲為《叫花子排朝》）李皇叔朗誦論語一段助興，其餘猜拳行令，眾皆大醉。季公忽放聲痛哭說，『人生遇合，不過如此』。迨回到我家，仍掩泣不已，朕兆頗不祥。果然，對方可能因政治上的關係，似受威脅，不三日，交往遂絕。以後季公對此事絕口不談，外間知此事者甚少，刻下恐祇我一人略能記憶。惜此公主芳名偏忘卻，不無遺憾。

（作者有可能是估隱其名，大家努力找，不難找出的。）這段應該是截至目前為止 ，戴季陶最早的異國戀情。

1910年，戴季陶從日本留學歸來，在蘇州認識了蘇州知府的好友鈕耕孫，相談甚歡，鈕耕孫看好這位年青人，將侄女鈕有恆介紹給他認識。

戴季陶與鈕有恆的姐弟戀

兩人一見傾心，當即訂婚，此時戴季陶19歲，鈕有恆24歲，1911年兩人在上海成婚。1912年，生下兒子戴安國，鈕有恆出身湖州世家，膽識出眾，敢說敢幹。戴季陶對她敬畏有加，稱她「姐姐」。鈕有恆婚後對戴季陶管束甚嚴，在當時被稱為「河東三獅」之一。

1914年，蔣介石在上海計劃發動武裝行動，因敗露而逃往日本，和戴季陶共同流亡。其間戴季陶結識了當地護士重松金子，1916年10月6日，金子產下蔣緯國。

戴季陶下筆千言，卻天生懼內，只好託請好友蔣介石認其為子。蔣介石為此子取名緯國，送予在上海結緣的側室夫人姚冶誠負責撫養。

蔣緯國身世之謎終解開

1984年，當蔣緯國由聯勤總司令被貶為聯訓部主任時，他曾面告採訪他的記者說，他並不具有「第一世家」的血統。另外，蔣緯國和戴季陶的兒子相貌很相似，而且兩人關係甚好，當蔣緯國論及與戴安國關係時，他說：「我與安國，情同手足，血濃於水。」這些話，證明了蔣緯國與戴安國的關係乃是同父異母的兄弟。

1996年，在蔣緯國邁入80大壽之際，接受《聯合報》記者採訪，他明確承認，他是戴季陶之子。

（本文轉載自作者Facebook帖文，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜蔡登山，早年在年代、春暉等電影公司從事西片發行，後來製作《作家身影》系列紀錄片，榮獲金鐘獎。現為兩岸著名文史作家 ，著作及主編作品近200餘種。



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