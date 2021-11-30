襄蹈︱與觀眾逃出傳統音樂廳　淺水灣海濱跨界場域演出

香港文化中心、大會堂和各區文娛中心是香港古典樂演奏會常用場所，《襄蹈》卻選擇在香港一隅的淺水灣舉行，敲擊襄藝術總監邵俊傑笑言，為了與觀眾一同逃出傳統音樂廳，來一場為特定環境而設計的演出體驗，敲擊樂這次融入舞蹈和文學元素，選了一所可能只有一次演出機會的場所舉行。

「這年代轉變太快，一成不變的演出很快會無觀眾，科技讓大家看表現的感受大為不同，疫情下現場體驗變得更難能可貴。」

文：賴家俊

圖：賴家俊、賽馬會藝壇新勢力



敲擊襄藝術總監邵俊傑。(賴家俊 攝)

《襄蹈》為今屆賽馬會香港藝壇新勢力載譽重演項目，源於2017年邵俊傑與團隊巡迴各國的演奏會「敲擊襄動」，當年用了德國文學家卡夫卡的作品串連各個樂曲，2021年版本希望有更新嘗試，除了邀請香港詩人黃裕邦、舞蹈家馬師雅和盤彥燊參與創作，來一場聲樂、文學與現代舞的囈語，還希望與觀眾一同逃出傳統演奏空間，來一場別出心裁的場域創作。

「2019年和龔志成合作，在三藩市一所船塢改建的劇場演奏他的作品《魚之夢》，場地鄰旁海岸，樂曲主題正好配合場所環境主題，讓我開始思考演出和場地的關係。」

教育思考為何要看現場演出

邵俊傑表示當代音樂給人感是抽象和簡約，亦有人覺得是又型又酷、氣勢磅薄的演奏會，他認為演奏會不單只是聽音樂，希望能為觀眾在「欣賞」層面之餘，為音樂添上故事，帶領他們對此有更深層的理解，從中作更深入的思考。「疫情這兩年改變了藝文圈與觀眾的交流模式，當大家都在看線上演出時，觀眾為何還要親自去看現場表演？」

為了打破傳統空間的限制，這次演出選址淺水灣The Pulse，場所位處海旁，水色景致，林蔭環繞，落地大玻璃讓觀眾細聽樂韻之餘，感受黃昏時夕陽消逝，夜幕來臨的景色變化，演出環境正呼應整個演奏六首樂曲的主題(1)，也貫切了大會選用文本主題─卡夫卡和黃裕邦的作品，主旨都是環繞離別與消逝，輔以投影影像，伴隨馬師雅與盤彥燊為此而編的舞步，讓聲影兩者皆留有餘韻，漸漸黯晦流逝於觀眾前。

「我們選了演奏六位當代作曲家的作品，當中包括委約創作或改篇作品，既有載譽重奏曲樂，亦有為《襄蹈》而譜新曲，我們難得有再演出機會，希望每次巡演可以多演奏本地音樂家的作品，讓他們苦心創作的作品可以有多次演奏機會。」

場地的創新亦為敲擊襄團隊帶來新嘗試，這讓這班接受傳統古典樂訓練的音樂人，第一次拉近與觀眾間的關係。「我們學院派出身是學睇五線譜，視線只專注在譜架和樂器，但這次在幾千呎的演奏環境中我們將樂器擺放不同位置，觀眾會散落現場四周，我們也在演奏外多了形體動作參與，這一切對我們是新嘗試！」他表示時代正改變演出者的身份，樂師不要只視自己是音樂家，也應走出舒適區，可以有更多形態融入創作。

傳統演奏會除了依賴誰是演奏者外，還極看重現場音效設備。這次《襄蹈》推翻了大家對傳統演奏會的認識，演奏樂團是受資助的新晉樂團，現場也沒有音效設備，端賴團隊據臨場環境調校樂器擺位來打造音效。邵俊傑表示一切存在很多未知之數，表演場地亦可能只演一此，觀眾不設劃位選擇參與演出的位置，對演出者和觀眾皆是可一不可再的體驗。

「很多表演場地可能會突然間失去，可以是無原因，又或是下一次不准你演出，沒人知道幾時會失去，所以要在空間消失前，做大家想做的事，把握特定環境做一個可能只此一次的演出！」

（1）【《襄蹈》演出曲目】

《為木頭而作的音樂》作曲：史提夫．萊奇

《建築城市》 作曲：葉浩堃

《脈動》作曲：鄧慧中

《殆燼》作曲：大衛·斯基德莫爾

《狂奔》作曲：菲利普．格拉斯

《前奏曲-魚之夢》作曲：龔志成

【演出地圖】

【演出詳情】

名稱：《襄蹈》

地點：淺水灣海灘道28號The Pulse 3樓 302-303號舖

日期及時間：

2021.12.3 20:00

2021.12.4 17:00

2021.12.4 20:00

2021.12.5 17:00

費用：購票詳情請參閱賽馬會藝壇新勢力網頁（不設劃位）



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