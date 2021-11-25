石卵藝術｜就地取材石塊拼湊出名畫　藝術家最後竟任其回歸自然

路邊石塊也可百份百重現名畫？藝術家竟因為一個原因任其回歸自然？



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英國藝術家Justin Bateman 以自然景觀為畫布，用發現的鵝卵石和石頭創作出無常的藝術品。這位藝術家現在住在泰國清邁，在那裡他在海灘、森林、鐵路和山上留下了精緻的卵石作品。每顆石頭的天然顏色，都成為一個單獨的筆觸或標記，是整體圖像不可或缺的一部份。在其Instagram上，Bateman直截了當地說：「鵝卵石是我的像素。」（Pebbles are my Pixels.）

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從著名人像到標誌性經典藝術作品，每件作品都以有限的石頭色調組合，捕捉作品主題的特徵。Bateman在使用就地取材的石頭時，他很少提前計劃到創作什麼肖像。相反，他讓石頭本身去決定藝術品的構成。「藝術應該永遠不受限制，但在它的限制中我找到了自由。」他說。「這個過程的美妙之處在於，我不知道一件作品一開始會是什麼樣子。」

Bateman大多數鵝卵石畫像都需要花上幾天時間才能完成，但這位藝術家並沒有因此對他創作的作品產生依戀。他的靈感來自藏傳佛教的修行方式，他們用沙子創造出非常精細的曼荼羅（Madala，或稱「壇城」，即佛的住所、宇宙的中心），然後將其摧毀。這種做法提醒人們生命的無常，這也是Bateman探索的主題。對他來說，他工作中最令人滿意的部份是知道大自然最終會回收他使用的材料。他說：「我的工作是無常的，我只留下足印。」

儘管每個作品最終都會消失，但Bateman仍會拍下他的作品照片作為數碼紀錄。對我們來說幸運的是，這讓我們能夠欣賞到他作品中令人印象深刻的細節。每幅鵝卵石肖像看起來都像一張棕褐色或黑白灰照片，帶有溫暖的陰影和石頭獨有的蒼白反光。令人難以置信的是，Bateman僅用鵝卵石就能達到如此的深度和細節。

想觀看更多Bateman的作品，可到他的IG了解更多。

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